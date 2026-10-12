Киев не намерен ждать милости от Кремля: Сибига раскрыл новый план Украины

Украина продолжает искать возможности для завершения войны, однако не намерена ослаблять давление на Россию и рассчитывает на активную поддержку европейских партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью РБК-Украина.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам главы МИД, Киев заинтересован в скорейшем достижении мира и готов использовать каждую возможность для продвижения к этой цели. При этом Москва, как отметил министр, пока не демонстрирует сопоставимой готовности прекратить войну.

Сибига сообщил, что провел ряд телефонных переговоров с европейскими коллегами и поблагодарил государства, которые публично подтвердили поддержку Украины. По его словам, ближайшие дни станут периодом активной дипломатической работы, направленной на усиление давления на Кремль.

"Мы – страна в войне, мы защищаемся и отстаиваем свое право на жизнь. Эта неделя станет неделей активной работы с европейскими партнерами для повышения давления на Россию", — подчеркнул министр.

Отдельно Сибига прокомментировал вероятность нового обострения отношений с Вашингтоном. Он призвал не делать поспешных выводов и напомнил, что сдержанная позиция Киева, президента Владимира Зеленского и украинской дипломатии ранее помогла вернуть диалог с США в конструктивное русло.

Министр также обратил внимание на приближение промежуточных выборов в американский Конгресс. По его мнению, внутриполитическая борьба в США может влиять на публичные заявления представителей администрации.

В Киеве, однако, намерены сосредоточиться на ключевых задачах: укреплении позиций Украины, сохранении международной поддержки и поиске пути к миру.

Таким образом, украинская дипломатия рассчитывает одновременно удержать диалог с Вашингтоном и усилить европейское давление на Москву. Главным условием остается достижение мира, который не лишит Украину возможности защищать себя.

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