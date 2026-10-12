Киев не намерен ждать милости от Кремля: Сибига раскрыл новый план Украины

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Кравцев Сергей
Украина продолжает искать возможности для завершения войны, однако не намерена ослаблять давление на Россию и рассчитывает на активную поддержку европейских партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью РБК-Украина.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
По словам главы МИД, Киев заинтересован в скорейшем достижении мира и готов использовать каждую возможность для продвижения к этой цели. При этом Москва, как отметил министр, пока не демонстрирует сопоставимой готовности прекратить войну.
Сибига сообщил, что провел ряд телефонных переговоров с европейскими коллегами и поблагодарил государства, которые публично подтвердили поддержку Украины. По его словам, ближайшие дни станут периодом активной дипломатической работы, направленной на усиление давления на Кремль.
Отдельно Сибига прокомментировал вероятность нового обострения отношений с Вашингтоном. Он призвал не делать поспешных выводов и напомнил, что сдержанная позиция Киева, президента Владимира Зеленского и украинской дипломатии ранее помогла вернуть диалог с США в конструктивное русло.
Министр также обратил внимание на приближение промежуточных выборов в американский Конгресс. По его мнению, внутриполитическая борьба в США может влиять на публичные заявления представителей администрации.
В Киеве, однако, намерены сосредоточиться на ключевых задачах: укреплении позиций Украины, сохранении международной поддержки и поиске пути к миру.
Таким образом, украинская дипломатия рассчитывает одновременно удержать диалог с Вашингтоном и усилить европейское давление на Москву. Главным условием остается достижение мира, который не лишит Украину возможности защищать себя.
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