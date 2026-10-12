Энергоперемирие Трампа продержалось считаные часы: Сибига озвучил позицию Киева

Россия нарушила энергетическое перемирие практически сразу после его объявления президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщивший о российском ударе по Харьковской ТЭЦ-5. По его словам, атака произошла всего за несколько часов до соответствующего заявления.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

О произошедшем глава украинского МИД рассказал в социальной сети X. Сибига также сообщил, что обсудил ситуацию с министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем, которому передал информацию об ударе по энергетическому объекту в Харькове.

"Я проинформировал Йогана о российском ударе по Харьковской ТЭЦ-5, который произошел несколько часов назад. Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления", — написал министр.

Украинская сторона подчеркнула, что готова поддержать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру. Однако, как следует из заявления Сибиги, Киев ожидает аналогичных действий от Москвы и не считает односторонние обязательства достаточным условием для достижения договоренности.

"Я еще раз подтвердил готовность Украины к полному энергетическому перемирию, если Россия прекратит атаковать нашу энергетическую инфраструктуру", — заявил глава МИД.

Удар по Харьковской ТЭЦ-5 вновь поставил вопрос о реальных перспективах договоренностей, направленных на защиту энергетических объектов. Подобное перемирие могло бы снизить риски для гражданского населения и уменьшить угрозу перебоев с электроснабжением и отоплением.

При этом само объявление о готовности к прекращению атак еще не гарантирует соблюдения договоренностей на практике. Для реализации инициативы необходимо, чтобы обе стороны придерживались согласованных условий.

Заявление Сибиги фактически демонстрирует главный вызов для предложенного Трампом механизма: сможет ли Вашингтон добиться от Москвы реальных шагов, а не только политических заверений? Пока Киев публично подтверждает готовность к энергетическому перемирию, но связывает его с прекращением российских ударов.

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