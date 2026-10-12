Київ не має наміру чекати на милість від Кремля: Сибіга розкрив новий план України

Україна продовжує шукати можливості для завершення війни, проте не має наміру послаблювати тиск на Росію та розраховує на активну підтримку європейських партнерів. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами глави МЗС, Київ зацікавлений у якнайшвидшому досягненні миру та готовий використати кожну можливість для просування до цієї мети. При цьому Москва, як зазначив міністр, поки не демонструє порівнянну готовність припинити війну.

Сибіга повідомив, що провів низку телефонних переговорів з європейськими колегами та подякував державам, які публічно підтвердили підтримку України. За його словами, найближчими днями стануть періодом активної дипломатичної роботи, спрямованої на посилення тиску на Кремль.

"Ми – країна у війні, ми захищаємось та відстоюємо своє право на життя. Цей тиждень стане тижнем активної роботи з європейськими партнерами для підвищення тиску на Росію", — наголосив міністр.

Окремо Сібіга прокоментував можливість нового загострення відносин з Вашингтоном. Він закликав не робити поспішних висновків та нагадав, що стримана позиція Києва, президента Володимира Зеленського та української дипломатії раніше допомогла повернути діалог із США у конструктивне русло.

Міністр також звернув увагу на наближення проміжних виборів до американського Конгресу. На його думку, внутрішньополітична боротьба у США може впливати на публічні заяви представників адміністрації.

У Києві, однак, мають намір зосередитись на ключових завданнях: зміцненні позицій України, збереженні міжнародної підтримки та пошуку шляху до миру.

Таким чином, українська дипломатія розраховує одночасно утримати діалог із Вашингтоном та посилити європейський тиск на Москву. Головною умовою залишається досягнення світу, який не позбавить Україну можливості захищати себе.

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