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Киев "назвали" Москвой: немецкий телеканал оконфузился в прямом эфире (ВИДЕО)

Видео с киевского Майдана Незалежности подписали "включением из Москвы"

сегодня, 22:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Работники немецкого телеканала Das Erste допустили профессиональную ошибку во время прямого эфира, поскольку сопровождали включение журналистки с Майдана Незалежности украинской столицы титром "лайф из Москвы".

Киев "назвали" Москвой: немецкий телеканал оконфузился в прямом эфире (ВИДЕО)

Инцидент произошел в прямом эфире (скриншот с видео)

Видео еще доступно на сайте телеканала. Оно рассказывает о визите главы немецкого Министерства иностранных дел Анналены Бербок в Киев 7 февраля. В ходе визита немецкой дипломатки отменили ее встречу с главой Украины Владимиром Зеленским.

В видеосюжете показывают центр украинской столицы, тем временем  в титрах идет надпись, что он  якобы снимается в Москве.

Вместе с тем несколько дней назад международное агентство Bloomberg срочно передало информацию о том, что Россия начала вторжение в Украину. Затем сообщения удалили и принесли извинения своим читателям. Информация с названием "Россия вторгается в Украину" обнародована на портале Bloomberg в 16:00 по времени США и в 23:00 по киевскому времени 4 февраля.

Эту ситуацию работники агентства объяснили ситуацией о подготовке к разному развитию событий на территории Восточной Европы. Они отмечают, что заголовок был поставлен нечаянно. Позже агентство принесло извинения читательской аудитории, разместив отдельное заявление.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кремле пригрозили выслать из России немецкие СМИ. Представители российского МИД пригрозили немецким властям применить "ответные меры" из-за решения представителей органа, осуществляющего лицензирование и надзор в Германии ввести запрет на вещание российскому пропагандистскому телеканалу RT DE.



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Источник: https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-984507.html
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