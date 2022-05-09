Канада выделит Украине 1,5 млрд долларов

Руководство Канада решило выделить Украине 1,5 миллиардов долларов в год.

Джастин Трюдо и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Фото: Офис президента Украины

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Зеленского, на сегодняшний день полмиллиарда долларов Украина уже получила. Глава государства подчеркнул, что Канада стала второй после США по объемам финансовой помощи Украине.

"Деньги – это тоже оружие. Канада сегодня приняла решение выделить 1,5 миллиардов в год и 0,5 миллиарда мы уже получили. Это сильная помощь. Канада вторая после США по объему помощи", – заявил президент.

Ранее Джастин Трюдо рассказал, что Канада отменяет на один год пошлины на все украинские товары.

Таким образом, Канада стала третьей после Великобритании и Европейского Союза, кто отменяет пошлины для украинского экспорта.

Как заявил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков, это очень символический жест, который демонстрирует единство крупнейших экономик мира.

Напомним, Федеральный парламент Канады поддержал отмену визового режима с Украиной. Депутаты поддержали отчет Постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее высказались за введение безвизового режима с Украиной.

В пояснительной записке документа говорится, что правительство Канады должно оперативно рассмотреть вопрос, чтобы позволить гражданам Украины совершать путешествия в Канаду. Украина должна иметь право в максимально сжатые сроки получать электронное разрешение на поездки в Канаду.









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