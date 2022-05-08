Канада отменяет пошлины для украинских товаров: подробности

G7

"Канада стала третьей после Великобритании и ЕС, кто отменяет пошлины для украинского экспорта, чтобы поддержать нас во время войны. Трюдо сегодня своими глазами увидел последствия зверств россиян в Ирпене и встретился в Киеве с. Кстати, в саммитеканадский премьер участвовал видеосвязью именно из украинской столицы. Это очень символический жест, демонстрирующий единство крупнейших экономик мира с Украиной",- считает специалист.