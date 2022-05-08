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Канада отменяет пошлины для украинских товаров: подробности

Джастин Трюдо также принял участие в заседании саммитаG7 из Киева

8 мая 2022, 23:28
Автор:

Лиля Воробьева
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8 мая премьер Канады Джастин Трюдо во время визита в Украину посетил уничтоженный Ирпень. Кроме этого, чиновник объявил об отмене пошлин для украинских товаров на один год. Такое заявление Трюдо сделай в Киеве, где участвовал видеосвязью именно в G7 .
Премьер Канады Джастин Трюдо объявил об отмене пошлин для украинских товаров на год. Известно, что Канада уже не первая страна, отменившая пошлины на украинские товары.
По словам главы Института публичной политики и консалтинга Сергей Быкова, это очень символический жест, демонстрирующий единство крупнейших экономик мира.
"Канада стала третьей после Великобритании и ЕС, кто отменяет пошлины для украинского экспорта, чтобы поддержать нас во время войны. Трюдо сегодня своими глазами увидел последствия зверств россиян в Ирпене и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским . Кстати, в саммите G7 канадский премьер участвовал видеосвязью именно из украинской столицы. Это очень символический жест, демонстрирующий единство крупнейших экономик мира с Украиной",- считает специалист.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Канада проголосовала за безвиз для Украины . Федеральный парламент Канады поддержал отмену визового режима с Украиной. Депутаты поддержали отчет Постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее высказались за введение безвизового режима с Украиной. В пояснительной записке документа говорится, что правительство Канады должно оперативно рассмотреть вопрос, чтобы позволить гражданам Украины совершать путешествия в Канаду. Украина должна иметь право в максимально сжатые сроки получать электронное разрешение на поездки в Канаду.

Канада отменяет пошлины для украинских товаров: подробности

Джастин Трюдо прилетел в Украину (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/bykov.inpolit
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