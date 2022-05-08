Канада отменяет пошлины для украинских товаров: подробности

8 мая премьер Канады Джастин Трюдо во время визита в Украину посетил уничтоженный Ирпень. Кроме этого, чиновник объявил об отмене пошлин для украинских товаров на один год. Такое заявление Трюдо сделай в Киеве, где участвовал видеосвязью именно в G7.
Премьер Канады Джастин Трюдообъявил об отмене пошлин для украинских товаров на год. Известно, что Канада уже не первая страна, отменившая пошлины на украинские товары.
По словам главы Института публичной политики и консалтинга Сергей Быкова, это очень символический жест, демонстрирующий единство крупнейших экономик мира.
"Канада стала третьей после Великобритании и ЕС, кто отменяет пошлины для украинского экспорта, чтобы поддержать нас во время войны. Трюдо сегодня своими глазами увидел последствия зверств россиян в Ирпене и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским . Кстати, в саммите G7 канадский премьер участвовал видеосвязью именно из украинской столицы. Это очень символический жест, демонстрирующий единство крупнейших экономик мира с Украиной",- считает специалист.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Канада проголосовала за безвиз для Украины . Федеральный парламент Канады поддержал отмену визового режима с Украиной. Депутаты поддержали отчет Постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее высказались за введение безвизового режима с Украиной. В пояснительной записке документа говорится, что правительство Канады должно оперативно рассмотреть вопрос, чтобы позволить гражданам Украины совершать путешествия в Канаду. Украина должна иметь право в максимально сжатые сроки получать электронное разрешение на поездки в Канаду.
Джастин Трюдо прилетел в Украину (фото из открытых источников)