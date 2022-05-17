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Канада отправит грузовой флот для экспорта украинского зерна

В Канаде обсуждают маршруты с европейскими и американскими партнерами

сегодня, 10:19
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Руководство Канады решило отправить грузовые судна в Восточную Европу для помощи Украине в экспорте зерна.

Канада отправит грузовой флот для экспорта украинского зерна

Канада решила помочь Украине экспортировать зерно. Фото: Pexels

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после завершения саммитов G7 и НАТО, сообщает "Укринформ".

По словам Жоли, руководство страны обсуждает с европейскими, американскими и канадскими ведомствами множество маршрутов.

"Мы также находимся в контакте с другими юрисдикциями: от Польши до Румынии, стран Балтии и Турции", – говорится в сообщении канадского МИДа.

Жоли напомнила, что Канада является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, а также имеет огромный опыт в этой области.

"Мы работаем над этим... чтобы приобщиться к величественной миссии по "освобождению" украинского зерна", – заявила Жоли.

Она также добавила, что поставки зерновых культур из Украины в государства Ближнего Востока и Африки являются очень важными, так как это поможет избежать продовольственного кризиса в этих странах.

Ранее стало известно, что из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 миллионов тонн пшеницы, 14 миллионов тонн кукурузы, 3 миллионов тонн подсолнечного масла и 3 миллиона тонн подсолнечного жмыха.

По данным СМИ, это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечет за собой мировой продовольственный кризис и рост инфляции.

Напомним, руководство Канады по запросу Министерства аграрной политики и продовольствия отправило в Украину 140 тонн семян гречихи. Как сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, судно с грузом отравил фонд Canada-Ukraine Foundation (Канада).



 


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3485087-kanada-gotova-dopomogti-sudnami-dla-eksportu-ukrainskogo-zerna.html
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