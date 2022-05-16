Украина будет с гречкой: Канада отправила в нашу страну 140 тонн семян гречихи

Руководство Канады по запросу Министерства аграрной политики и продовольствия отправило в Украину 140 тонн семян гречихи.

Фото: Pixabay

Об этом на своей странице в Facebook сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив. По ее словам, судно с грузом отравил фонд Canada-Ukraine Foundation (Канада) сегодня, 16 мая.

Как передает "Интерфакс-Украина", форма высева гречихи составляет 80 – 100 килограммов за гектар. Таким образом, полученными от Канады семенами Украина может засеять 1,12 – 1,4 тысяч гектаров. га.

По данным Министерства агрополитики, Украина к 12 мая засеяла гречихой – 12,2 тысяч гектаров, что составляет 14,9% от запланированных на этот год 81,6 тысяч гектаров. То есть, благодаря помощи от Канады Украина может засеять 1,3 – 1,7% запланированных под эту культуру площадей.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 февраля 2022 года, ценник на гречку составлял 50,85 грн. При этом, в январе этого года гречка обходилась покупателям в 50,20 гривен. То есть, за месяц крупа подорожала на 65 копеек.

Как сообщалось ранее, в феврале и январе 2022 года стоимость гречки начала бить рекорды. К концу 2021-го крупа, наоборот, стала немого дешеветь. Ее цена составляла 47,26 грн. Всего за месяц ее средняя цена по Украине увеличилась практически на четыре гривны.

За последние пять лет самая низкая цена на килограмм гречки был в июне 2019 года. Тогда крупу можно приобрести за 16,73 грн/кг. Резкий скачок цен произошел в апреле 2020 года. Тогда за месяц гречка подорожала практически на 10 гривен. Ее стали продавать по 42,71 грн/кг. Затем в течение всего года цена менялись ежемесячно, но в пределах 1 – 2 гривен.









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