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Какие сигналы ожидает Украина от саммита Путина и Байдена, ответил Кулеба

Министр иностранных дел Украины рассказал об ожиданиях от саммита президентов США и РФ

сегодня, 07:58
Автор:

Наталья Некрасова

Украинская власть ожидает, что президент США Джо Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным скажет главе Кремля, что Соединенные Штаты на стороне Украины и сделают все для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украинского государства. Об этом в интервью Die Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информируют "Комментарии".

Какие сигналы ожидает Украина от саммита Путина и Байдена, ответил Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

"Когда Россия осознает, что США настроены серьезно, Москва займет конструктивную позицию и пойдет на существенные уступки. США могут кардинально повлиять на мирный процесс между Украиной и Россией", — считает глава МИД Украины.

Несмотря на то, что США недавно ослабили свою позицию по газопроводу "Северный поток-2", в Украине оптимистично расценивают риск, что Байден будет в дальнейшем жертвовать украинскими интересами ради улучшения отношений с Германией и Россией.

"Ослабление санкций против "Северного потока-2" стало для нас разочарованием. Это правда, и я откровенно сказал об этом своему американскому коллеге", — прокомментировал Кулеба.

На вопрос, можно ли предположить, что Путин победил в борьбе за "Северный поток-2" только благодаря Германии, украинский дипломат сказал следующее:

"Путин на пути к победе. Но в дипломатии есть одно замечательное правило: "Ничто полностью не согласовано, пока все не согласовано". В последнее время также заметно выросла готовность США рассматривать вопрос компенсаций Украине в случае, если "Северный поток-2" будет достроен".

Министр иностранных дел Украины отметил, что в вопросе компенсаций по запуску "Северного потока-2" продолжаются переговоры между США и Германией — без Украины.

Напомним, Дмитрий Кулеба и в мае был убежден, что американская сторона будет отстаивать украинские интересы в разговоре с Владимиром Путиным.


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Источник: https://germany.mfa.gov.ua/news/intervyu-ministra-zakordonnih-sprav-ukrayini-dmitra-kulebi-vidannyu-die-welt
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