Какие сигналы ожидает Украина от саммита Путина и Байдена, ответил Кулеба

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Наталья Некрасова
Украинская власть ожидает, что президент США Джо Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным скажет главе Кремля, что Соединенные Штаты на стороне Украины и сделают все для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украинского государства. Об этом в интервью Die Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информируют "Комментарии".
Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины
Несмотря на то, что США недавно ослабили свою позицию по газопроводу "Северный поток-2", в Украине оптимистично расценивают риск, что Байден будет в дальнейшем жертвовать украинскими интересами ради улучшения отношений с Германией и Россией.
На вопрос, можно ли предположить, что Путин победил в борьбе за "Северный поток-2" только благодаря Германии, украинский дипломат сказал следующее:
Министр иностранных дел Украины отметил, что в вопросе компенсаций по запуску "Северного потока-2" продолжаются переговоры между США и Германией — без Украины.
Напомним, Дмитрий Кулеба и в мае был убежден, что американская сторона будет отстаивать украинские интересы в разговоре с Владимиром Путиным.
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