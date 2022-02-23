Какие санкции Верховная Рада наложила на российских депутатов и чиновников

Украинские народные депутаты ввели санкции на срок в 10 лет против всех депутатов российской Госдумы, всех членов Совета Безопасности и Совета Федераций, поддержавших независимость псевдореспублика "Л/ДНР". За это решение проголосовали 322 нардепа. Передает портал "Комментарии".

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Всего в перечне санкций – 19 пунктов. Ключевые из них – блокирование всех активов в Украине, ограничение торговых операций, запрет покупать украинскую землю, выводить деньги из Украины. Также российским депутатам и чиновникам запретили полеты и перемещение в Украине. Своим решением нардепы аннулировали все лицензии, в частности, на пользование украинскими недрами. В ближайшие десятилетия будут невозможны все официальные визиты, заседания и переговоры с участием лиц из санкционного списка. Также российских политиков лишат государственных украинских наград, если таковые были.

После голосования в Верховной Раде, санкции против РФ должен утвердить Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Как голосовали народные депутаты за это решение – кто поддержал, а кто воздержался от санкций против российских политиков, можно пересмотреть по ссылке.

Ранее "Комментарии" писали о том, что СБУ призывают проверить причастность сети "БРСМ-нефть" к финансированию подготовки российского вторжения. Народный депутат Украины Михаил Бондарь направил в СБУ запрос, где просит проверить возможное финансирование сетью АЗС "БРСМ-нефть" и ее владельцем Андреем Бибой подготовки российского вторжения и пророссийских инициатив в Украине.

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