Какие настоящие причины скрываются за угрозой нападения России на Украину

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Елена Бурдейная
Украинская разведка сообщает об учениях боевиков на оккупированных территориях, главный разведчик прогнозирует нападение в конце января, американские члены правительства предупреждают и Украину, и Европейский Союз о росте угрозы "горячей" войны.
Информационное поле США, Украины и России переполнено новостями о возможности войны – иллюстративное фото из сети
Эксперты для издания "Комментарии" проанализировали ситуацию и объяснили, что, по их мнению, происходит на самом деле. Каковы подлинные причины заявлений США, России и Украины.
Россия не заинтересована в реальном вооруженном обострении, потому что это противоречит ее и экономическим, и политическим интересам
Максим Яли, политолог-международник, утверждает, что шансы на полномасштабное наступление РФ минимальны. Помешают экономические и политические факторы. Экономические причины состоят в следующем:
"Во-первых, не завершена еще сертификация СП-2 и нет альтернативного маршрута поставки российского газа в ЕС.
Во-вторых, это приведет к введению новых санкций, о которых уже заявили и в США, и в ЕС, включая Францию как участницу "Нормандского формата".
Политические причины касаются того, что нападение обойдется России слишком дорого:
Минские соглашения полностью удовлетворяют Путина, так как в них зафиксировано: Москва в конфликте не агрессор, а гарант выполнения договоренностей. Кроме того, война принесет с собой слишком много негатива:
Нагнетание с украинской стороны связано, прежде всего, с внутренними проблемами страны
Зеленский и его правительство имеют достаточное количество политических проблем, чтобы попытаться отвлечь внимание своего электората. Елена Броницкая, политолог, специалист по международным вопросам, напоминает:
Также для всех очевидны "зашквары" "Слуг Народа" из-за их непрофессионализма, а также усиление контроля на всех уровнях:
Провал спецоперации с вагнеровцами дополнительно усугубляет ситуацию:
Американская сторона заинтересована в контроле украинской политической элиты
Елена Броницкая считает, что раскачка вооруженного противостояния на восточной границе позволяет держать Украину в "ежовых рукавицах":
У Зеленского были какие-то надежды на прекращение боевых действий в Донбассе: Байден и Путин могли договориться о чем-то положительном для Украины. Но, резюмирует эксперт:
Последние новости о военных учениях незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО можно прочитать в материале издания "Комментарии" по ссылке.
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