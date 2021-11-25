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Какие настоящие причины скрываются за угрозой нападения России на Украину

С начала ноября мировые СМИ переполнены тревожными новостями о ситуации на украинско-российской границе

сегодня, 18:30
Автор:

Елена Бурдейная
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Украинская разведка сообщает об учениях боевиков на оккупированных территориях, главный разведчик прогнозирует нападение в конце января, американские члены правительства предупреждают и Украину, и Европейский Союз о росте угрозы "горячей" войны.

Какие настоящие причины скрываются за угрозой нападения России на Украину

Информационное поле США, Украины и России переполнено новостями о возможности войны – иллюстративное фото из сети

Эксперты для издания "Комментарии" проанализировали ситуацию и объяснили, что, по их мнению, происходит на самом деле. Каковы подлинные причины заявлений США, России и Украины.

Россия не заинтересована в реальном вооруженном обострении, потому что это противоречит ее и экономическим, и политическим интересам

Максим Яли, политолог-международник, утверждает, что шансы на полномасштабное наступление РФ минимальны. Помешают экономические и политические факторы. Экономические причины состоят в следующем:

"Во-первых, не завершена еще сертификация СП-2 и нет альтернативного маршрута поставки российского газа в ЕС.

Во-вторых, это приведет к введению новых санкций, о которых уже заявили и в США, и в ЕС, включая Францию как участницу "Нормандского формата".

Политические причины касаются того, что нападение обойдется России слишком дорого:

"Вторжение не поддерживает даже большинство населения РФ, что приведет к снижению поддержки Путина, особенно после "потока гробов" из Украины. А он будет гораздо большим, чем в 2014-15, так как украинская армия существенно усилилась за это время".

Минские соглашения полностью удовлетворяют Путина, так как в них зафиксировано: Москва в конфликте не агрессор, а гарант выполнения договоренностей. Кроме того, война принесет с собой слишком много негатива:

"В случае полномасштабной войны даже среди сторонников "русского мира" многие осудят это решение и наконец откроют глаза. Оно Путину надо?"

Нагнетание с украинской стороны связано, прежде всего, с внутренними проблемами страны

Зеленский и его правительство имеют достаточное количество политических проблем, чтобы попытаться отвлечь внимание своего электората. Елена Броницкая, политолог, специалист по международным вопросам, напоминает:

"Те желания, которые президент намечтал в своей предвыборной кампании, он не выполнил. Это также касается и повышения тарифов, и сложной ситуации с ковидом, и не решенными большими ограничениями по газу, углю, электроэнергии".

Также для всех очевидны "зашквары" "Слуг Народа" из-за их непрофессионализма, а также усиление контроля на всех уровнях:

"Сегодняшняя власть очень заигралась в авторитарную политику и она даже не знает, как из этого всего выйти".

Провал спецоперации с вагнеровцами дополнительно усугубляет ситуацию:

"История с "Вагнергейтом" будет набирать обороты. Если будет действительно ВСК — не такая, как была, а такая, где будут присутствовать и независимые журналисты, и независимые политики-оппозиционеры, то, конечно, мы сможем найти этот путь правды. Если то, что говорил господин Бурба, есть на самом деле, то здесь может быть даже рассмотрен импичмент президенту".

Американская сторона заинтересована в контроле украинской политической элиты

Елена Броницкая считает, что раскачка вооруженного противостояния на восточной границе позволяет держать Украину в "ежовых рукавицах":

"Мы видим, что очень много новостей не являются лучшими для президента Зеленского. Те же документы Пандоры с оффшорами и многие другие новости в сторону украинской власти приходят из Соединенных Штатов Америки. Возможно, у них есть цель получить в борьбе какие-то свои преференции: таким образом, Украина и Россия между собой дерутся, а они будут на коне".

У Зеленского были какие-то надежды на прекращение боевых действий в Донбассе: Байден и Путин могли договориться о чем-то положительном для Украины. Но, резюмирует эксперт:

"Я не вижу с той стороны какой-либо помощи, хотя они об этом очень часто заявляют. Поэтому думаю, что это игра: они просто используют Украину и таким образом хотят держать президента в "ежовых рукавицах", чтобы он делал все то, что им нужно".

Последние новости о военных учениях незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО можно прочитать в материале издания "Комментарии" по ссылке.


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Источник: https://comments.ua/
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