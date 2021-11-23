ГУР: военные учения на оккупированной территории, реакция Украины - и как это видит российская разведка

Оккупационные войска и российские наемники активизировались на неподконтрольных Украине территориях ОРДЛО. Информацию от Главного управления разведки сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Оккупационные власти проводят военные учения в ОРДЛО - иллюстративное фото из сети

Разведчики отчитываются о военных учениях на территории оккупированных частей Луганской и Донецкой областей. Незаконные вооруженные группировки руководствуются армейскими чинами из РФ. Между тем, россияне проводят параллели с событиями в Грузии в 2008 г.

Согласно информации ГУР, 22 ноября 2021 г. в ОРДЛО начались масштабные военные учения. В них задействованы два основных корпуса боевиков: 1-й армейский корпус (относится к Донецку) и 2-й армейский корпус (в Луганске). При этом активно привлекают мобилизационный резерв, так называемые "силовые структуры", представителей оккупационных администраций.

19 ноября разведчики сообщали, что в ОРДЛО объявлен призыв в оккупационные войска всех желающих. При этом не отказывают в "службе" алко- или наркозависимым, лицам с тюремным прошлым, а также — гражданам РФ.

Руководит учениями, согласно разведывательным данным ГУР, комплексная комиссия 8-й армии Южного военного округа Вооруженных сил России.

Действия РФ на территории ОРДЛО сопровождаются фейковыми новостями российских СМИ. Украинская разведка сообщает, что враги готовят пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию Объединенных сил в глазах местного населения.

Информационная подготовка, которая сейчас проходит в РФ, очень похожа на ту, которая была во время российско-грузинской войны 2008 г. Это признается даже Службой внешней разведки (СВР) России в заявлении, распространенном собственным пресс-бюро (конечно, под их углом зрения). СВР сообщает, что якобы Украина (как когда-то Грузия), наращивает военное присутствие на границе с Беларусью и РФ, и ее "вседозволенность и безнаказанность" поддерживается США и ЕС:



"Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", — угрожает спецслужба Кремля.

Издание "Комментарии" напоминает, что Кирилл Буданов, начальник ГУР Украины, прогнозирует нападение армии РФ зимой — с конца января по начало февраля 2022 г. Вторжение ожидается по трем направлениям: Одесса-Мариуполь, Беларусь, ОРДЛО. Будет использована авиация, артиллерия и танки.

Подробнее о количестве войск РФ вблизи украинской границы издание "Комментарии" писало в статье, размещенной по ссылке.

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