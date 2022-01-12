Какие "мирные" методы войны могут применяться в Украине: рассказали эксперты

В Украине возможны внутренние волнения, фото из открытых источников
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что РФ "подготовила внутренний саботаж,
дестабилизацию для Украины" и сосредоточила 100 тысяч военных близ
украинских границ. Для оправдания своих действий распространяет дезинформацию
об Украине, США и НАТО.
О каком внутреннем саботаже может идти речь? Достаточно
ли украинская власть делает, чтобы минимизировать риски?
Украинская власть должна обозначить диапазон возможных российских провокаций и
спецопераций
Аналитик, кандидат политических наук Олеся
Яхно уверена, что речь идет о разных гибридных спецоперациях РФ.
"Кода Россия скапливает войска у границ
Украины, тем самым угрожая вторжением, есть большой диапазон развития ситуации.
От блефа (с целью держать всех в напряжении) – до новой военной атаки. Но между
этими двумя позициями – от психологического давления до реальной военной угрозы
– есть то, что РФ делает и продолжит делать. Это постоянные попытки ослаблять,
подрывать устойчивость Украины всевозможными способами. Прежде всего – разными
спецоперациями. Это могут быть кибератаки (о чём много говорится в последнее
время, но почему-то не в Украине, а в зарубежных СМИ и иностранных спецслужбах)
против объектов инфраструктуры, сопровождаемые информационными кампаниями. Чтобы
ухудшить социально-экономическое положение граждан, вызывать возмущения,
подогреть настроения в стиле "украинская власть не контролирует ситуацию,
Украина – слабое государство. Так Россия поступает не только по отношению к
Украине, но и к ряду стран НАТО", – поясняет Олеся Яхно.
По ее мнению, под дестабилизацией, о которой
говорит Нуланд, также можно понимать дезинформацию, возможные попытки
политически влиять на украинское общество – на уровне озвучивания кремлевских
нарративов. То, что будет позволять РФ избежать санкций. Ведь за новым
вторжением они бы точно последовали. А если проводить спецоперации и
провокации, то Россия будет традиционно говорить "это не мы", "а вы докажите",
"это они сами".
"Украинская власть должна для начала
обозначить эти угрозы, – считает Олеся Яхно. – К сожалению, зачастую в
публичном пространстве мы слышим две крайности. Говорят, к примеру, о том, что
нет рисков военного вторжения. И его, действительно, может не быть накануне и в
процессе переговоров, которые проводят сейчас РФ и коллективный Запад. Но это
не означает, что нет такого риска через неделю, месяц после переговоров. А
иногда, напротив, украинская власть усугубляет ситуацию, сгущает краски, делает
тот же воинский учет для большего числа женщин. Тем самым демонстрируя, что
опасность таки есть. Тогда как украинская власть должна не впадать в эти
крайности, а обозначить диапазон возможных российских провокаций и
спецопераций. И максимально информировать о них, работать на упреждение. И тут
она, как мне кажется, точно не дорабатывает".
Современные методы ведения войны – это внутреннее разбалансирование
Политолог, конфликтолог Богдан Петренко
рассуждает следующим образом:
"Честно говоря, Нуланд не открыла глаз на
будущую стратегию российской экспансии. Ничего не изменилось с начала 90-х –
времен Мешкова в Крыму. Современные методы ведения войны – это не 100+ тыс.
военных, которые вторгаются на твою территорию (чем нас запугивают сейчас). Это
внутреннее разбалансирование, формирование недоверия к власти,
правоохранительным структурам, недоверие к информационным источникам внутри
страны. Это неспособность страны мобилизоваться для того, чтобы остановить
захват кучкой бандитов отделений полиции и СБУ, целых городов и районов. Для
этого работает пятая колонна – пророссийские спикеры и диверсанты – люди,
преимущественно имеющие украинское гражданство. Задача России – сформировать
себе благоприятную среду, а уже потом вводить войска. Проще говоря, впереди
танков Шойгу всегда будет идти манипуляция Скабеевой".
По словам Богдана Петренко, не стоит ожидать у
нас кровавых терактов образца конца 90-х в России.
"Такие теракты, как правило, объединяют людей
– собственно ради этого их тогда реализовывала ФСБ. И это четко понимают в
Кремле, – подчеркивает эксперт. – Что будет, так это расшатывание всей власти,
возможно, ряд псевдотерактов или некровавых терактов, формирование
альтернативных России врагов и точек конфликта (уже есть ваксы/антиваксы,
национальные меньшинства, переселенцы/коренные, власть/оппозиции). Но самое
главное – это формирование недоверия к тем, кто способен противодействовать
врагу – военнослужащие, спецслужбы, волонтеры. Собственно, угрозы для нас не
изменяются с 2014 года. Просто искусственно изменяются новые линии столкновения,
разграничения".
Как сообщал портал "Комментарии", политтехнолог заявил, что Порошенко гораздо хуже, чем Януковичу и пояснил почему пятый президент оказался в неудобном положении.
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