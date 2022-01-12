Какие "мирные" методы войны могут применяться в Украине: рассказали эксперты

В Украине возможны внутренние волнения, фото из открытых источников

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что РФ "подготовила внутренний саботаж, дестабилизацию для Украины" и сосредоточила 100 тысяч военных близ украинских границ. Для оправдания своих действий распространяет дезинформацию об Украине, США и НАТО.

О каком внутреннем саботаже может идти речь? Достаточно ли украинская власть делает, чтобы минимизировать риски?

Украинская власть должна обозначить диапазон возможных российских провокаций и спецопераций

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно уверена, что речь идет о разных гибридных спецоперациях РФ.

"Кода Россия скапливает войска у границ Украины, тем самым угрожая вторжением, есть большой диапазон развития ситуации. От блефа (с целью держать всех в напряжении) – до новой военной атаки. Но между этими двумя позициями – от психологического давления до реальной военной угрозы – есть то, что РФ делает и продолжит делать. Это постоянные попытки ослаблять, подрывать устойчивость Украины всевозможными способами. Прежде всего – разными спецоперациями. Это могут быть кибератаки (о чём много говорится в последнее время, но почему-то не в Украине, а в зарубежных СМИ и иностранных спецслужбах) против объектов инфраструктуры, сопровождаемые информационными кампаниями. Чтобы ухудшить социально-экономическое положение граждан, вызывать возмущения, подогреть настроения в стиле "украинская власть не контролирует ситуацию, Украина – слабое государство. Так Россия поступает не только по отношению к Украине, но и к ряду стран НАТО", – поясняет Олеся Яхно.

По ее мнению, под дестабилизацией, о которой говорит Нуланд, также можно понимать дезинформацию, возможные попытки политически влиять на украинское общество – на уровне озвучивания кремлевских нарративов. То, что будет позволять РФ избежать санкций. Ведь за новым вторжением они бы точно последовали. А если проводить спецоперации и провокации, то Россия будет традиционно говорить "это не мы", "а вы докажите", "это они сами".

"Украинская власть должна для начала обозначить эти угрозы, – считает Олеся Яхно. – К сожалению, зачастую в публичном пространстве мы слышим две крайности. Говорят, к примеру, о том, что нет рисков военного вторжения. И его, действительно, может не быть накануне и в процессе переговоров, которые проводят сейчас РФ и коллективный Запад. Но это не означает, что нет такого риска через неделю, месяц после переговоров. А иногда, напротив, украинская власть усугубляет ситуацию, сгущает краски, делает тот же воинский учет для большего числа женщин. Тем самым демонстрируя, что опасность таки есть. Тогда как украинская власть должна не впадать в эти крайности, а обозначить диапазон возможных российских провокаций и спецопераций. И максимально информировать о них, работать на упреждение. И тут она, как мне кажется, точно не дорабатывает".

Современные методы ведения войны – это внутреннее разбалансирование

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко рассуждает следующим образом:

"Честно говоря, Нуланд не открыла глаз на будущую стратегию российской экспансии. Ничего не изменилось с начала 90-х – времен Мешкова в Крыму. Современные методы ведения войны – это не 100+ тыс. военных, которые вторгаются на твою территорию (чем нас запугивают сейчас). Это внутреннее разбалансирование, формирование недоверия к власти, правоохранительным структурам, недоверие к информационным источникам внутри страны. Это неспособность страны мобилизоваться для того, чтобы остановить захват кучкой бандитов отделений полиции и СБУ, целых городов и районов. Для этого работает пятая колонна – пророссийские спикеры и диверсанты – люди, преимущественно имеющие украинское гражданство. Задача России – сформировать себе благоприятную среду, а уже потом вводить войска. Проще говоря, впереди танков Шойгу всегда будет идти манипуляция Скабеевой".

По словам Богдана Петренко, не стоит ожидать у нас кровавых терактов образца конца 90-х в России.

"Такие теракты, как правило, объединяют людей – собственно ради этого их тогда реализовывала ФСБ. И это четко понимают в Кремле, – подчеркивает эксперт. – Что будет, так это расшатывание всей власти, возможно, ряд псевдотерактов или некровавых терактов, формирование альтернативных России врагов и точек конфликта (уже есть ваксы/антиваксы, национальные меньшинства, переселенцы/коренные, власть/оппозиции). Но самое главное – это формирование недоверия к тем, кто способен противодействовать врагу – военнослужащие, спецслужбы, волонтеры. Собственно, угрозы для нас не изменяются с 2014 года. Просто искусственно изменяются новые линии столкновения, разграничения".

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