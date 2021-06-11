Какие государства самые дружественные к Украине - Офис президента

В Офисе президента назвали США, Канаду и Турцию одними из наиболее дружественных к Украине странами. В перечень попали еще несколько стран. Таким заявлением поделился замглавы Офиса Зеленского Андрей Сибига в интервью "Европейской правде", пишет издание РБК-Украина.

Офис президента Украины - фото из открытых источников

Со слов представителя ОП, у нашего государства есть ключевые союзники в вопросе стратегического сотрудничества. В перечень входят: Соединенные Штаты Америки, Канада, Турция, Литва, Польша, все страны Балтии.

Андрей Сибига также добавил, что Украина готова и дальше продолжать расширять круг дружественных стран. В частности, заместитель председателя Офиса президента отметил, что Венгрия является партнером для нашей страны.

Напомним, что не так давно в России создали список недружественных стран.

В материале нашего издания можно прочитать, что накануне государственный глава Украины Владимир Зеленский сделал ряд довольно жестких заявлений в адрес нынешней администрации Соединенных Штатов. В частности, он заявил, что Киев был неприятно удивлен и решением США отказаться от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта газопровода "Северный поток-2", и тем, что об этом американская сторона не предупредила Украину заранее. Также государственный глава заявил, что будет большой ошибкой со стороны США не провести с украинскими властями консультации перед американо-российским саммитом.

Эксперты рассказали интернет-изданию "Комментарии", прав ли Владимир Зеленский в своих заявлениях и почему они являются неэффективными, а также о том, как могут дальше развиваться американо-украинские отношения.





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