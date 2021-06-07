Резкие заявления Зеленского в адрес США: как теперь могут развиваться отношения двух стран

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье интервью информационному порталу Axios сделал ряд довольно жестких заявлений в адрес нынешней администрации США. В частности, он заявил, что Киев был неприятно удивлен и решением США отказаться от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта газопровода "Северный поток — 2", и тем, что об этом американская сторона не предупредила Украину заранее. Также государственный глава заявил, что будет большой ошибкой со стороны США не провести с украинскими властями консультации перед американо-российским саммитом.

Резкие заявления Зеленского в адрес США - Коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", прав ли Зеленский в своих заявлениях и почему они не срабатывают.

Американцы смотрят на эту ситуацию, как на шахматную доску. Есть крупные фигуры, есть второстепенные

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец обращает внимание, что издание Axios, которому ранее давал интервью Зеленский, написало 7 июня, что Белый дом решил не проводить с ним отдельную встречу.

"Как пишут американские журналисты, в администрации Байдена предполагали пригласить Зеленского на встречу до того, как американский президент встретится с российским в Женеве. Якобы Зеленский должен был прилететь в Вашингтон. Но всё отменили из-за состоявшихся изменений в руководстве набсовета "Нафтогаза" и увольнения руководителя компании — Андрея Коболева. И это лишь утвердило США в решении не давить на "Северный поток-2". О том, что администрация Байдена примет наиболее мягкий вариант по СП-2, я предупреждал еще 3 месяца назад. Трамп был более решителен в отношении введения санкций против этого проекта. А Байден как человек, который договаривается с транснациональными корпорациями, который выступает за выстраивание межгосударственных союзов, поступил абсолютно предсказуемо. Он хочет наладить отношения с ЕС в целом и лидерствующей там Германией. А ключевое здесь — отношение новой американской администрации к СП-2. Было понятно, что при Байдене газопровод не просто достроят, но и запустят", — подчеркивает Тарас Березовец.

Он с сожалением отмечает, что позиции Украины, Польши, Литвы, выступающих против этого геополитического проекта России, учтены не были.

"Потому что американцы смотрят на эту ситуацию, как на шахматную доску. Есть крупные фигуры, есть второстепенные. И Германия в данной диспозиции для администрации Байдена значит намного больше, — поясняет эксперт. — Шансы остановить СП-2 еще более уменьшились после того, как украинская власть фактически пошла на разрыв отношений с американцами, уволив руководство Нафтогаза".

По словам Тараса Березовца, реформа корпоративного сектора проводилась при прямой финансовой и организационной поддержке правительства США. И посольство, включая бывшего посла Мари Йованович, принимало в этом активное участие.

"Поскольку Йованович — демократка, тесно связанная и с тогдашней администрацией Обамы, и с нынешней Байдена, — пройти против этого плевка (увольнение Коболева и членов набсовета) американцы не могли. Они попытались урегулировать ситуацию. И майский визит в Киев главы Госдепа Блинкена и его зама Нуланд, достаточно неожиданный, был связан с тем, чтобы попытаться если не переиграть ситуацию, то, как минимум предупредить Зеленского о возможных последствиях. Он не услышал. И пошли последствия", — объясняет эксперт.

Тарас Березовец акцентирует, что не совсем корректно говорить, будто провал санкций против СП-2 произошел из-за действий Офиса Зеленского. Но часть ответственности на ОП, по его мнению, безусловно есть.

"Сложно сказать, как теперь будут развиваться американо-украинские отношения. Доверие не то что подорвано — оно даже не было выстроено. А в свете последних решений украинской власти (потакание олигархам, давление на оппозицию, отмена корпоративной реформы управления, разгул коррупции), эти отношения вообще могут быть поставлены на паузу", — прогнозирует Тарас Березовец.

Создается впечатление, что украинские власти придумали себе, будто западные страны должны решать наши проблемы за нас

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, такие заявления Зеленского свидетельствуют о том, что люди, которые занимаются подготовкой внешнеполитической стратегии Украины, постоянно допускают ошибки.

"В отношении США они не предвидели готовность администрации Байдена пойти на диалог с РФ. Хоть такие тенденции явно просматривались. А теперь, когда мы видим, что западные страны (США, Германия), следуют своим национальным интересам, официальный Киев начинает публично вставать в позу, обижаться. Удивляться, что другие страны не следуют украинским интересам. При этом ни США, ни Германия не подписывались под тем, чтобы реализовывать интересы Украины так, как их себе представляет украинское руководство. Этим заниматься должна именно Украина", — подчеркивает политолог.

Он уверен, что история этой обиды на Запад (были уже выпады в адрес Франции и Германии, теперь вот – в адрес США), показывает, что в Офисе президента, мягко говоря, не верно оценивали и оценивают геополитическую ситуацию.

"Даже заворачивая свою политику в некую ценностную обертку, страны Запада преследуют, прежде всего, свои интересы. А наша страна тут оказалась своеобразной разменной монетой, — отмечает Алексей Якубин. — Но кто виноват, что наша страна не может ни защитить свои интересы, ни заинтересовать чем-то тех, кто мог бы нам в этом помочь?"

Прокомментировал эксперт и желание Зеленского во что бы то ни стало встретиться с Байденом до того, как тот встретиться с Путиным.

"Сперва Офис президента раскручивал тему, что Байден позвонит Зеленскому перед своей встречей с Путиным. Потом эта тема как-то ушла… И теперь пошли заявления Зеленского в стиле, что Байден ДОЛЖЕН сперва с ним встретиться. А о чем они будут говорить? Встреча ради фото? Ради того, чтобы Зеленскоий мог сказать "я встретился с Байденом"? Какая повестка у вас будет? Что мы предложили такого, чтобы Байден был заинтересован во встрече с Зеленским перед встречей с Путиным? Мы подменяем формой смысл, — считает Алексей Якубин. — Встречи ради встреч во внешней политике не проводятся. Встречаются, чтобы обсудить какие-то конкретные вопросы, выслушать предложения сторон. Мы же, по факту, ничего не предлагаем. Создается впечатление, что украинские власти придумали себе, будто западные страны должны решать наши проблемы за нас. Абсолютно ложное убеждение. Каждая страна преследует свои национальные интересы. Жаль, что в Украине пока с этим – проблемы".

Ранее портал "Комментарии" писал, что Кремль обвинил США в использовании доллара в политических целях: какие сигналы шлет Путин – Байдену.





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