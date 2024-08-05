Какие цели преследует Украина в Африке: зачем отправила туда Кулебу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправился в дипломатическое турне по странам Африки. Как отметила в эфире Freedom политолог Алина Гриценко, задача этих визитов — консолидация поддержки и увеличение присутствия африканских стран на втором Саммите мира.

Дмитрий Кулеба

При этом эксперт считает, что министерство иностранных дел Украины запустило не ренессанс украинско-африканских отношений, как принято говорить, а наоборот, пытается открыть для себя Африку, а для Африки хочет открыть Украину.

Гриценко добавила, что основные цели турне остаются неизменными: возобновление и установление тесных политических отношений с этими странами. После предыдущих визитов министра Кулебы было открыто посольство во многих странах, что расширяет дипломатическое присутствие Украины на континенте. Такие действия, говорит политолог, могут оказаться важной поддержкой в ООН и на международных площадках, а также для второго Глобального саммита мира осенью. Одна из главных задач министра – консолидировать поддержку и увеличить присутствие африканских стран на Саммите, считает политолог.

Гриценко отметила, что есть определенные препятствия для Украины в продвижении на африканском континенте.

“Во многих странах Африки до сих пор остается негативное антизападное и антиамериканское восприятие. И вот протесты и перевороты, например, в регионе Сахеля был тому показатель. В прошлом году переворот в Нигерии был не столько пророссийским, сколько СМИ писали, сколько действительно антизападным. Украина действительно воспринимается как сторонник Запада”, — сказала эксперт.

Хотя, по мнению политолога, африкацы все же готовы сотрудничать там, где видят выгоду.

“Относительно Украины здесь придется, наверное, маневрировать, импровизировать и искать действительно взаимовыгодные подходы к установлению и расширению отношений с африканскими странами. Таковы для начала, для старта, возможно, именно те инициативы, которые Украина продвигает уже несколько лет, как "Зерно из Украины", которое поставляется в несколько африканских стран, и разные выгодные, например, договоренности в области туризма или, например, образования, чтобы переманить часть африканских студентов, которые едут учиться в РФ, например в Украину, доказывая, что в Украине безопасно учиться", — заявила Гриценко.

По ее мнению, основываясь на этих направлениях, и удастся в дальнейшем развивать двусторонние отношения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дмитрий Кулеба посетит Малави, Замбию и Маврикий для установления и развития двусторонних отношений между странами.



