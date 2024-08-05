Какие цели преследует Украина в Африке: зачем отправила туда Кулебу

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Ткачик Олеся
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправился в дипломатическое турне по странам Африки. Как отметила в эфире Freedom политолог Алина Гриценко, задача этих визитов — консолидация поддержки и увеличение присутствия африканских стран на втором Саммите мира.
Дмитрий Кулеба
При этом эксперт считает, что министерство иностранных дел Украины запустило не ренессанс украинско-африканских отношений, как принято говорить, а наоборот, пытается открыть для себя Африку, а для Африки хочет открыть Украину.
Гриценко добавила, что основные цели турне остаются неизменными: возобновление и установление тесных политических отношений с этими странами. После предыдущих визитов министра Кулебы было открыто посольство во многих странах, что расширяет дипломатическое присутствие Украины на континенте. Такие действия, говорит политолог, могут оказаться важной поддержкой в ООН и на международных площадках, а также для второго Глобального саммита мира осенью. Одна из главных задач министра – консолидировать поддержку и увеличить присутствие африканских стран на Саммите, считает политолог.
Гриценко отметила, что есть определенные препятствия для Украины в продвижении на африканском континенте.
Хотя, по мнению политолога, африкацы все же готовы сотрудничать там, где видят выгоду.
По ее мнению, основываясь на этих направлениях, и удастся в дальнейшем развивать двусторонние отношения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дмитрий Кулеба посетит Малави, Замбию и Маврикий для установления и развития двусторонних отношений между странами.
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