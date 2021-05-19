Какая новая страна официально поддержала украинскую евроинтеграцию: детали

Эстония и Украина - фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский и эстонская премьер-министр Кая Каллас подписали двусторонний документ, удостоверяющий поддержку проевропейского курса нашей страны. Об этом сообщается на сайте пресс-службы главы государства.

В документе отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать предстоящее вступление Украины в ЕС и настроенность способствовать нашему государству в достижении критериев членства.

"По результатам переговоров президент Украины и премьер-министр Эстонской Республики подписали совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества", — отмечается в сообщении.

Также во время встречи политики уделили значительное внимание первоочередным шагам Украины в направлении углубления отношений с ЕС.

Напомним, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, который состоялся 3 мая по случаю 230-й годовщины принятия Конституции Речи Посполитой, главами Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии была подписана совместная декларация касательно европейских ценностей и перспективы евроинтеграции, в том числе для нашей страны.

Также президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский подписали совместную декларацию относительно европейской перспективы для Украины, то есть принадлежности к ЕС.

Добавим, что недавно в МРИ исследовали мнение общественности по вопросу членства Украины в ЕС. Оказалось, что 54% ​​населения хотят, чтобы наша страна присоединилась к европейскому содружеству. Касательно альтернативного объединения под эгидой России — Таможенного Союза, то только 20% украинцев согласны, чтобы государство двигалось в этом направлении.

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