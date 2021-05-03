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Визит Зеленского в Варшаву: что происходит между Украиной и Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский встретится з польским лидером Анджеем Дудой для обсуждения вопросов о сотрудничестве стран

сегодня, 12:05
Автор:

Кириєнко Анна

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 мая, осуществит визит в Варшаву, где встретится с польским лидером Анджеем Дудой для обсуждения ряда важных вопросов.

Визит Зеленского в Варшаву: что происходит между Украиной и Польшей

Отношения Польши и Украины: есть ли перспективы - эксперты. Фото: kommersant.ru


Как можно оценить нынешние отношения между нашими странами? Какие есть точки соприкосновения, какие – болевые точки? Сайт "Комментарии" решил узнать ответы на эти вопросы в экспертов.


Украина и Польша могут ускорить темпы стратегического партнерства


Директор Института мировой политики Евгений Магда отмечает, что отношения между Польшей и Украиной носят диалектический характер.


"С одной стороны, никто не отменяет стратегического партнерства. С другой — оно требует постоянного подтверждения. На минувшей неделе комиссия экономического сотрудничества получила дополнительный импульс после подписания протокола вице-премьерами Алексеем Резниковым и Ярославом Говином. Отмечу, что этого события пришлось ждать целых четыре года. Как по мне, это достаточно весомый показатель особенностей наших отношений", — поясняет Евгений Магда.


По его мнению, Украине и Польше не обойтись друг без друга. Но при этом в, казалось бы, простых вопросах (торговые отношения, миграция, историческая память и т.д.) зачастую есть определенные сложности, которые можно решать только путем сотрудничества и взаимопонимания.


"Что касается встречи президентов Зеленского и Дуды, то между ними установились неплохие человеческие отношения. Однако им никак не удается выйти на некую траекторию прорыва. Очевидно, что сегодня нужен какой-то острый, неожиданный шаг, скорее всего, со стороны Киева, который поможет ускорить темпы стратегического партнерства, — считает Евгений Магда. — Польша последовательно поддерживает Украину в наших евроатлантических, европейских устремлениях. Однако рассчитывать на то, что она будет тянуть за собой Украину в ущерб собственному видению развития ситуации в Европе, думаю, не стоит".


Отношения Польши и Украины можно оценить как удовлетворительные


Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев считает, что отношения Польши и Украины в целом можно оценить как удовлетворительные.


"Конечно, без проблем в них не обходится. В частности, им способствует то, что украинская власть поддерживает радикальный национализм на государственном уровне. Для поляков, помнящих о волынской резне, это совершенно неприемлемо", — подчеркивает эксперт.


Тем не менее, что касается остальных аспектов сотрудничества, то с ними дела обстоят более-менее нормально, отмечает Даниил Богатырев.


"Для Польши Украина выступает основным источником дешевой рабочей силы, — напоминает эксперт. — Кроме того, наша страна стала рынком сбыта для широкого спектра польских продуктов питания и бытовой продукции".


Ранее сайт "Комментарии" рассказывал, что Пентагон перебросил истребители США в Польшу. В чем причина, читайте в нашем материале.



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Источник: https://comments.ua/
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