Какая главная цель Путина: журналист рассказал, чего боится глава Кремля

Известный журналист Иван Яковина рассказал о том, какую главную цель ставит сейчас перед собой президент России Владимир Путин и назвал одну из опасностей для главы Кремля. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, Путин видит огромную опасность для себя в интернете и из-за этого решил объявить настоящую войну социальным сетям. Он отметил, что на протяжении многих лет Путин гордо заявлял о том, что не является пользователем интернета и имеет другие способы получения информации.

Он сказал, что сейчас Путин понял, что угроза его режиму исходит именно из интернета, как например резонансный фильм оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ в Геленджике. Журналист отметил, что когда Путин осознал, что видео Навального посмотрело более 115 миллионов человек, ему пришлось садиться перед камерами и оправдываться. Яковина назвал подобную ситуацию унижением для Путина.

Он отметил, что Путина в интернете волнует только тот факт, что молодежь его терпеть не может и открыто говорит об этом. Именно поэтому глава Кремля и решился пойти войной на интернет и социальные сети.

Справка: Владимир Путин занимает пост президента России с конца 1999 года. Он побеждал на выборах президента 4 раза в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. Во время президентства Дмитрия Медведева с 2008 по 2012 год был премьер-министром России.

После принятия поправок в конституцию РФ в 2020 году, Путин получил легальную возможность заниматься должность президента России до 2036 года.

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