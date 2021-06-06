Как Россия уничтожает СМИ и запугивает журналистов в оккупированном Крыму

Независимой журналистики в Крыму больше нет — она уничтожена и растоптана. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Украины. В ведомстве отметили, что Россия ведет жесткую борьбу с профессиональными независимыми крымскими журналистами, которые подвергаются постоянным преследованиям, репрессиям, запугиванию и давлению.

Девять крымских журналистов арестовали незаконно. Фото: unsplash.com

На фоне такой ситуации на полуострове появилась гражданская журналистика. Местные активисты, которые не смогли смириться с ложью, с позорным подавлением прав и свобод, начали освещать правду и выполнять роль СМИ. Однако и они попали под притеснения со стороны России.

Преследования и аресты активистов в Крыму продолжаются. Гражданских журналистов задерживают, обвиняют в "терроризме" и бросают за решетку. По информации МИД Украины, сегодня в российских тюрьмах содержатся девять гражданских журналистов и один находится под домашним арестом. Это — Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Амет Сулейманов, Владислав Есипенко.

В проекте "Несокрушимые" заключённые журналисты поделились в письмах своей правдой и рассказали, как их задерживали, как пытали и пытались сломать их волю.

Например, Владислава Есипенко, журналиста фрилансера "Крым Реалии", незаконно задержали в Симферополе, когда он снимал опрос местных жителей. Его обвинили в сборе информации для спецслужб Украины и хранении в автомобиле "самодельного взрывного устройства". Хотя на самом деле все эти обвинения — ложь, утверждает журналист.

Вот что пишет Владислав о пытках:

"Завели в подвал здания и молча начали раздевать. Сопротивлялся. Но поскольку их было четверо, а я в наручниках, не помогло. Повалили на пол, надели на уши провода с петлями и пустили ток. Боль была невыносимой. На мои крики никто не обращал внимания. Ребята работали слаженно и без эмоций. Язык потрескался и начал кровоточить. Может, из разряда тока, а может, потому, что во время криков я его сильно прикусывал. Когда начал выплевывать кровь, сотрудники ФСБ "заботливо" принесли воды и даже сводили в туалет".

Другого гражданского журналиста Османа Арифмеметова, который снимал "живые" сюжеты о преследовании крымских татар, обвинили в терроризме, что тоже является абсурдом и ложью, уверяет сотрудник СМИ. Осману грозит до 20 лет заключения.

"После 2014 года Крым фактически превратился в информационное гетто, где работа профессиональных медиа очень сложная и опасная. Профессиональная журналистика исчезла как явление. Журналисты, которые остались на полуострове, просто ушли из профессии, потому что не смогли работать в условиях давления и цензуры. Остались только федеральные провластные СМИ, которые работают как пропагандисты. В таких условиях возникла гражданская журналистика", — пишет в письме Осман Арифмеметов.

По его словам, в марте 2019 года прошли массовые аресты активистов, правозащитников, журналистов общественного объединения "Крымская солидарность". Тогда силовики задержали 25 человек, среди которых и Арифмеметов.

Кроме того, с 2014 года под преследования попали крымские татары. По данным омбудсмена Украины, 93 крымских татар преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории РФ, а 15 — лишены права на свободу передвижения, ведь находятся во временно оккупированном Крыму под административным надзором.

Издание "Комментарии" также писало о том, что президент РФ Владимир Путин начал шантажировать и запугивать Турцию из-за военной поддержке Украины.

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