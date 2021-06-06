Как Россия уничтожает СМИ и запугивает журналистов в оккупированном Крыму

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Корольова Аліна
Независимой журналистики в Крыму больше нет — она уничтожена и растоптана. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Украины. В ведомстве отметили, что Россия ведет жесткую борьбу с профессиональными независимыми крымскими журналистами, которые подвергаются постоянным преследованиям, репрессиям, запугиванию и давлению.
Девять крымских журналистов арестовали незаконно. Фото: unsplash.com
На фоне такой ситуации на полуострове появилась гражданская журналистика. Местные активисты, которые не смогли смириться с ложью, с позорным подавлением прав и свобод, начали освещать правду и выполнять роль СМИ. Однако и они попали под притеснения со стороны России.
Преследования и аресты активистов в Крыму продолжаются. Гражданских журналистов задерживают, обвиняют в "терроризме" и бросают за решетку. По информации МИД Украины, сегодня в российских тюрьмах содержатся девять гражданских журналистов и один находится под домашним арестом. Это — Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Амет Сулейманов, Владислав Есипенко.
В проекте "Несокрушимые" заключённые журналисты поделились в письмах своей правдой и рассказали, как их задерживали, как пытали и пытались сломать их волю.
Например, Владислава Есипенко, журналиста фрилансера "Крым Реалии", незаконно задержали в Симферополе, когда он снимал опрос местных жителей. Его обвинили в сборе информации для спецслужб Украины и хранении в автомобиле "самодельного взрывного устройства". Хотя на самом деле все эти обвинения — ложь, утверждает журналист.
Вот что пишет Владислав о пытках:
Другого гражданского журналиста Османа Арифмеметова, который снимал "живые" сюжеты о преследовании крымских татар, обвинили в терроризме, что тоже является абсурдом и ложью, уверяет сотрудник СМИ. Осману грозит до 20 лет заключения.
По его словам, в марте 2019 года прошли массовые аресты активистов, правозащитников, журналистов общественного объединения "Крымская солидарность". Тогда силовики задержали 25 человек, среди которых и Арифмеметов.
Кроме того, с 2014 года под преследования попали крымские татары. По данным омбудсмена Украины, 93 крымских татар преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории РФ, а 15 — лишены права на свободу передвижения, ведь находятся во временно оккупированном Крыму под административным надзором.
Издание "Комментарии" также писало о том, что президент РФ Владимир Путин начал шантажировать и запугивать Турцию из-за военной поддержке Украины.
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Обусуждения
Новости
Сергей
6 июня 2021, 19:06
Прямо по репликам Владислава - его, после пыток, не оставив на нем ни единого факта насилия, отпустили для того, чтобы он, запуганный и униженный, немедленно разнес по всему свету весть о том какие зверства творят спецслужбы. Не кажется ли вам, что это все похоже на сказку по заказу.
Украинец
6 июня 2021, 16:53
супер,а в Украине журналистов холят и лелеят,закрывают не угодные каналы,а мугодным шашлыки собственноручно подают(((
гость
6 июня 2021, 16:42
За 1998-2018 год в "демократической" Украине было убито 70 журналистов.... В 2019 году официально зафиксировано 75 случаев применения силы к журналистам и 86 случай нападений на съемочные группы. А в 2020 году таких случаев было соответственно 77 и 101.... Резонансные убийства Гонгадзе, Бузины и Шеремета до сих пор не раскрыты. Слава Украине!!!
Степан Андрійович
6 июня 2021, 16:26
А вас не забембало це вже восьмий рік поспіль талдинити??? Расія знищує... Расія провокує... Расія порушує... Так! І далі що??? Європа занепокоєна, Америка засуджує. А Україна й досі сам на сам з невіженим монстром.