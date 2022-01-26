Как отреагировали в Москве на возможное введение санкций против Путина

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение в США санкций против главы РФ из-за Украины. Об этом пишет издание УНИАН.

Владимир Путин. (фото из открытых источников)

Разговоры властей США о введении санкций против президента России Владимира Путина в Кремле видят политически деструктивными. В частности спикер главы государства прокомментировал призывы властей Штатов к заморозке "активов Путина".

"Призывы Вашингтона к санкциям против Путина не болезненны, политически деструктивны… Президент держит деньги в банке "Россия", который и так под санкциями", – заявлял Песков.

Для справки: ранее в иностранных СМИ появлялась информация о том, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден не исключает возможности введения персональных санкций против Путина в случае атаки РФ на Украину.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, как узнать, начислили ли вам субсидию на оплату коммунальных платежей. Информация о начислении субсидий украинцам доступна на государственном портале. Там можно увидеть статус субсидий, а также информацию о том, сделали ли перерасчет.

Сайт "Комментарии" писал о том, что ждет в феврале Киев на внешнеполитической арене. Эксперты рассказали, к чему на внешнеполитической арене может привести потеря субъектности Украиной.

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