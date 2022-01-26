logo

BTC/USD

38329.69

ETH/USD

2652.11

LTC/USD

112.50

USD/UAH

29.10

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Как отреагировали в Москве на возможное введение санкций против Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Как отреагировали в Москве на возможное введение санкций против Путина

Дмитрий Песков назвал призывы Вашингтона к санкциям против Путина политически деструктивными

сегодня, 15:47
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение в США санкций против главы РФ из-за Украины. Об этом пишет издание УНИАН. 

Как отреагировали в Москве на возможное введение санкций против Путина

Владимир Путин. (фото из открытых источников)

Разговоры властей США о введении санкций против президента России Владимира Путина в Кремле видят политически деструктивными. В частности спикер главы государства прокомментировал призывы властей Штатов к заморозке "активов Путина".

"Призывы Вашингтона к санкциям против Путина не болезненны, политически деструктивны… Президент держит деньги в банке "Россия", который и так под санкциями", – заявлял Песков.

Для справки: ранее в иностранных СМИ появлялась информация о том, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден не исключает возможности введения персональных санкций против Путина в случае атаки РФ на Украину. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, как узнать, начислили ли вам субсидию на оплату коммунальных платежей. Информация о начислении субсидий украинцам доступна на государственном портале. Там можно увидеть статус субсидий, а также информацию о том, сделали ли перерасчет. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что  ждет в феврале Киев на внешнеполитической арене. Эксперты рассказали, к чему на внешнеполитической арене может привести потеря субъектности Украиной. 

Читайте также о том, что легенда украинского футбола может стать одним из самых дорогих тренеров. Стало известно, сколько сможет заработать Андрей Шевченко, если его кандидатуру одобрят на должность тренера сборной Польши. 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/world/v-kremle-otreagirovali-na-vozmozhnoe-vvedenie-v-ssha-sankciy-protiv-putina-iz-za-ukrainy-novosti-mira-11683690.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!