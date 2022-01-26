Украина на вторых ролях: что ждет в феврале Киев на внешнеполитической арене

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Кравцев Сергей
Украина входит в февраль, когда главной обсуждаемой темой остается тема возможного российского вторжения. Учитывая все те риски, которые есть издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов внешнеполитическим прогнозом для Украины на февраль. Чего ожидать – и почему? Далее об этом в нашем материале.
Коллаж "Комментарии" Д.Романюк
Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда уверен, что ситуация вокруг Украины будет зависеть от российской военной активности у наших границ, а также от усилий Запада по сдерживанию РФ.
По его мнению, в феврале будет продолжаться процесс ускоренного вооружения Украины нашими западными союзниками.
Вместе с тем, отмечает Евгений Магда, надо понимать, что Украина нуждается в активизации собственной позиции, самостоятельной игры, поиску рычагов влияния, которые позволят действовать более эффективно на дипломатическом фронте.
Доктор политических наук, профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Валентин Якушик предполагает, что в феврале не будет особых видимых изменений в геополитической ситуации вокруг Украины.
По словам эксперта, "на поверхности" будут продолжаться скоординированные театрализованные действия, призванные убедить мировую общественность в крайней степени военной напряжённости и опасности возникновения вооружённого конфликта на востоке Европы, особенно на северных и восточных границах Украины и на "линии разграничения" в Луганской и Донецкой областях.
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