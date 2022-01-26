Украина на вторых ролях: что ждет в феврале Киев на внешнеполитической арене

Украина входит в февраль, когда главной обсуждаемой темой остается тема возможного российского вторжения. Учитывая все те риски, которые есть издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов внешнеполитическим прогнозом для Украины на февраль. Чего ожидать – и почему? Далее об этом в нашем материале.

Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Украина нуждается в активизации собственной позиции, самостоятельной игры

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда уверен, что ситуация вокруг Украины будет зависеть от российской военной активности у наших границ, а также от усилий Запада по сдерживанию РФ.

"К сожалению, нет причин говорить о некой активной самостоятельной игре Украины. Для этого команде Зеленского явно не хватает субъектности, мощности", – поясняет Евгений Магда.

По его мнению, в феврале будет продолжаться процесс ускоренного вооружения Украины нашими западными союзниками.

"Не исключаю еще одного заседания в нормандском формате – на уровне уже не советников глав государств, а руководителей МИД, – говорит эксперт. – Это может повлиять на ситуацию на Донбассе. Но это влияние не будет быстрым и одномоментным".

Вместе с тем, отмечает Евгений Магда, надо понимать, что Украина нуждается в активизации собственной позиции, самостоятельной игры, поиску рычагов влияния, которые позволят действовать более эффективно на дипломатическом фронте.

"Следует занимать проактивную позицию. Для этого нужна консолидация внутри общества, с чем есть на данный момент заметные объективные проблемы", – резюмирует Евгений Магда.

Геополитическими гигантами будут предприниматься попытки подготовить почву для реализации к концу текущего года Минских соглашений

Доктор политических наук, профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Валентин Якушик предполагает, что в феврале не будет особых видимых изменений в геополитической ситуации вокруг Украины.

По словам эксперта, "на поверхности" будут продолжаться скоординированные театрализованные действия, призванные убедить мировую общественность в крайней степени военной напряжённости и опасности возникновения вооружённого конфликта на востоке Европы, особенно на северных и восточных границах Украины и на "линии разграничения" в Луганской и Донецкой областях.

"В действительности же, – подчеркивает Валентин Якушик, – геополитическими гигантами будут предприниматься попытки подготовить почву для реализации к концу текущего года Минских соглашений во всём их объёме. А именно – с реинтеграцией юго-восточной части украинского Донбасса в Украину при придании ему статуса, схожего со статусом Гонконга и Макао в Китайской Народной Республике. В результате этого президент США Джозеф Байден и президент Украины Владимир Зеленский смогут с полным основанием рассчитывать на получение Нобелевской премии мира. Это даст украинскому президенту своеобразную международную индульгенцию в отношении жёстких обвинений со стороны радикальных патриотов".

Читайте также на портале "Комментарии" — Канада вслед за другими странами просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!