Российско-украинская война, день 15: анализ ситуации от экспертов

В четверг, 10 марта, Украина переживает 15-й день российского открытого вторжения. Мы даем бой агрессору, теряя, к сожалению, жизни наших воинов, а также гражданского населения. Тем временем Запад продолжает санкционное давление на РФ, но, увы, не решается закрыть небо над Украиной. Анализом ситуации с изданием "Комментарии" поделились эксперты.



Подбитая вражеская техника, фото Facebook

Оккупанты сменили тактику: пытаются взять города в блокаду, контролировать дороги

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк подчеркивает, что россияне не получили молниеносного блицкрига, на который рассчитывали. Не сумели получить контроль над Киевом и ключевыми городами Украины, на которых они ставили акцент.



"Они не вяли ни одного облцентра, кроме Херсона. И то временная оккупация Херсона столкнулась с огромным гражданским сопротивлением. Люди выходят на митинги с украинскими флагами, украинским гимном, украинскими лозунгами. А это точно не победа. Скорее – поражение агрессора, – считает эксперт. – Россияне просчитались, не спрогнозировали в достаточной мере того, с чем столкнуться в Украине. А столкнулись они с огромным сопротивлением борьбой всего украинского народа. И это наша не просто тактическая, а стратегическая победа".

К сожалению, говорить об окончании войны пока не приходится, отмечает Тарас Семенюк. Оно будет тогда, когда россияне выведут все свои войска со всей нашей территории. Включая Крым и Донбасс.

"Пока же россияне сменили тактику. Пытаются теперь взять города в блокаду, контролировать транспортные артерии. Но это не означает коллапса нашей державы. Потому что контроль у агрессора весьма условный. А защитники Украины то и дело контратакуют, отбрасывая и уничтожая противника. Против которого – всё население, вся страна. Удержать позиции при таком раскладе очень сложно. И лишь вопрос времени, когда РФ начнет отступать, – уверен эксперт. – Увы, но сегодняшние переговоры в Турции между главами МИД Украины Кулебой и РФ Лавровым не привели к значимым подвижкам. Но плюс уже в том, что обрисованы некие соглашения касательно гуманитарных коридоров. Россияне их то и дело блокируют, что приводит к многочисленным человеческим жертвам. Это идет вразрез с международными конвенциями, это зверство. Но это – вполне в стиле россиян".

И, конечно, украинцы надеются, что Запад всё же пойдет на закрытие неба над нашей страной, прекратив истребление нашей нации ракетами и авиацией агрессора. Как только мы получим стратегическую победу в небе – победа станет гораздо ближе, резюмирует Тарас Семенюк.



Целью агрессора является принуждение политического и военного руководства Украины к уступкам

Политический эксперт, эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко рассуждает так:

"Изначально россияне говорили, что пошли на войну (которую называют "специальной военной операцией") ради некой "денацификации", демилитаризации Украины, принуждения нас к признанию Крыма российским, а ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей. Понятно, что это не имеет никакого отношения к реальности. И что подобный бред реален лишь в головах у Путина и его ближайшего окружения. Но это уже не имеет значения. Потому что агрессор, нарвавшись на отпор, сменил свою тактику около 5 дней назад. И начал заниматься исключительно террором мирного населения. Показав свое истинное лицо. Которое давно и не лицо уже".

По словам Богдана Бондаренко, целенаправленные бомбардировки и расстрелы ракетами жилых кварталов в Мариуполе, Харькове, других городах, которые сегодня уже наполовину уничтожены, доказывают, что целью агрессора является если не уничтожить всю украинскую нацию, то убить как можно больше людей. И принудить политическое и военное руководство Украины к уступкам агрессору.

"Увы, но миропорядок с 2008 года, после российской агрессии против Грузии, не сумел подготовиться к действиям, который РФ совершила после этого и совершает поныне. И, если ее не остановить, она продолжит свои злодеяния. Лишь если агрессор потерпит сокрушительное поражение в Украине – путинский режим может пошатнуться и пасть. Санкции его уже подточили, экономика РФ уже значительно ослаблена. Нам важно додавить противника, – уверен эксперт. – Ну, а на то, чтобы российское общество пробудилось от неоимперских иллюзий, увы, понадобятся еще годы и годы".

Как сообщал портал, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал желание президента России Владимира Путина "денацифицировать" украинский народ. Глава украинского государства заявил, что в данном случае – это уничтожение нации.

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