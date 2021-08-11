Как изменилось количество стран-участниц «Крымской платформы» — Кулеба

BTC/USD
46171.34
ETH/USD
3210.64
LTC/USD
171.13
USD/UAH
27.00
EUR/UAH
31.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Проведение
международного саммита "Крымская платформа" приближается все с каждым днем. По
информации руководителя министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, по
состоянию на среду, 11 августа, свое участие в мероприятие подтвердило 37
государств.
Дмитрий Кулеба рассказал об участниках "Крымской платформы". Фото из открытых источников
В личном Twitter-аккаунте чиновник отметил, что к "Платформе…"
проявляет интерес все больше и больше иностранных партнеров. Только за
последние пару дней о своем участии заявили представители еще троих европейских
стран.
При этом Кулеба говорит, что подобное количество вероятных гостей — не предел. Поэтому украинская сторона продолжает ожидать новых подтверждений со стороны как европейских, так и любых других мировых государств.
Напомним, что "Крымскую
платформу" планируют провести накануне Дня Независимости Украины, 23 августа.
Саммит хотят поделить на несколько блоков. Заранее известно, что в открытии примет
участие известная украинская исполнительница Джамала, которая исполнит свою
победоносную песню с "Евровидения" — "1944", посвященную репрессиям крымскотатарского
народа.
Также добавим,
что на "Платформе…" собираются поднять темы милитаризации Азовского и Черного
морей, общего непризнания любой аннексии Крымского полуострова, а также
варианты реинтеграции Крыма обратно в Украину.
Международный
саммит хотят сделать основным шагом в подготовке освобождения Крыма от российской
оккупации. Как известно, Россия, проведя обманный "референдум" о присоединении
полуострова, аннексировала этот регион весной 2014 года.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что самопровозглашенный лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко напомнил о себе весьма скандальным заявлением о Крымском полуострове. Что именно сказал политик, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, как к "Крымской платформе" относятся в российском политикуме.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости