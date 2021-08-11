Как изменилось количество стран-участниц «Крымской платформы» — Кулеба

Проведение международного саммита "Крымская платформа" приближается все с каждым днем. По информации руководителя министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, по состоянию на среду, 11 августа, свое участие в мероприятие подтвердило 37 государств.



Дмитрий Кулеба рассказал об участниках "Крымской платформы". Фото из открытых источников

В личном Twitter-аккаунте чиновник отметил, что к "Платформе…" проявляет интерес все больше и больше иностранных партнеров. Только за последние пару дней о своем участии заявили представители еще троих европейских стран.

При этом Кулеба говорит, что подобное количество вероятных гостей — не предел. Поэтому украинская сторона продолжает ожидать новых подтверждений со стороны как европейских, так и любых других мировых государств.





Напомним, что "Крымскую платформу" планируют провести накануне Дня Независимости Украины, 23 августа. Саммит хотят поделить на несколько блоков. Заранее известно, что в открытии примет участие известная украинская исполнительница Джамала, которая исполнит свою победоносную песню с "Евровидения" — "1944", посвященную репрессиям крымскотатарского народа.

Также добавим, что на "Платформе…" собираются поднять темы милитаризации Азовского и Черного морей, общего непризнания любой аннексии Крымского полуострова, а также варианты реинтеграции Крыма обратно в Украину.

Международный саммит хотят сделать основным шагом в подготовке освобождения Крыма от российской оккупации. Как известно, Россия, проведя обманный "референдум" о присоединении полуострова, аннексировала этот регион весной 2014 года.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что самопровозглашенный лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко напомнил о себе весьма скандальным заявлением о Крымском полуострове. Что именно сказал политик, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как к "Крымской платформе" относятся в российском политикуме.

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