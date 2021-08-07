Количество участников "Крымской платформы" пошло на четвертый десяток: что решила Россия

Количество участников "Крымской платформы" пошло на четвертый десяток, уверяет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который сейчас находится с визитом в США. Что можно сказать о грядущем саммите, до которого остается чуть более двух недель? Какие ошибки допущены, что сделано правильно? Какие проблемы могут возникнуть? Что нужно для того, что мероприятия не стало "пустышкой"? Каким будет представительство участвующих стран? На что может пойти Россия, стараясь сорвать форум? Своим мнением с порталом "Комментарии" поделился доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

"Идея международной конференции по Крыму не нова. Провести ее представаители МИД предлагали, начиная с 2016 года. Но тогда достаточной политической поддержки на Банковой проект не получил. В принципе, те самые наработки, как это сейчас можно наблюдать, стали основой "Крымской платформы". Поэтому основная ошибка – это проведение мероприятия лишь на седьмой год оккупации.

Тактически верным стало решение увязать "платформу" с празднованием тридцатилетия Независимости Украины, что очень помогло организаторам как минимум в плане логистики. Также в принципе правильной стала тактика определенной конспирации как по содержанию проектов документов, выносимых на платформу, так и касательно точного списка ожидаемых участников.

Из основных "внутренних" проблем, не касаясь очевидного противодействия россиян, следует отметить вопросы финансирования "платформы" и ее экспертного обеспечения. Сейчас очевидно, что текущую работу МИД делает "в рамках собственного финансирования". И некоторые расходы, явно выходящие из бюджетных полномочий дипломатов, покрываются из некого фонда. Сможет ли данный фонд либо иной механизм аккумулировать взносы стран-участниц после саммита – это пока открытый для меня вопрос.

Касательно экспертов можно отметить, что в Украине достаточно невелико количество людей, способных предлагать обоснованные, внятные предложения по полуострову. Более того, они это делают и будут делать и без какой-либо "платформы". Также есть значительное количество "активистов, волонтеров и патриотов", активно эксплуатирующих крымскую тематику и осваивающих многочисленные гранты, но способных лишь создать картинку массовости на мероприятии либо занять соответствующее чиновническое кресло, не требующее прохождения теста на "крымское IQ".

Поэтому от "Крымской платформы" стоило бы ожидать именно привлечения значительного числа квалифицированных экспертов стран-партнеров, чтобы качественно повысить уровень экспертного диалога по полуострову, вывести его на новый уровень, чего пока, к сожалению, не наблюдается. Ситуацию можно описать старой поговоркой "на манеже всё те же". Это можно пояснить тем, что эксперты цивилизованных стран нуждаются в серьезной мотивации для таковой действительно сложной и ответственной работы, в том числе, естественно, и финансовой.

Впрочем, основной упор "платформа" будет делать всё же на дипломатические ведомства стран-участниц. И тут главным вызовом станет то – смогут ли участники обеспечить постоянную работу "платформы" после ее первого саммита. Для этого нужен постоянно действующий механизм "платформы". И создавать его следует, согласно устоявшейся международной практике. Думаю, нашему министру иностранных дел стоит срочно перечитать свою кандидатскую диссертацию 2005 года, поскольку именно там много было сказано по данному поводу – как на самом деле создаются международные структуры и как они получают политический и правовой вес на международной арене.

При этом я не уверен, что участники "Крымской платформы" будут посылать в августовский Киев "несолидное представительство", поскольку тут уже не только предмет мероприятия, но и его форма влияет на процедуру. Если на саммит приедет 5-6 президентов разных стран – то ни одна страна заведомо не пошлет на него условного клерка собственного МИД, так как тут уже вопрос не столько в Крыме сколько в неуважении к коллегам и в неуважении к международным процедурам. В таком случае уже скорее вообще никого не пошлют, но это может сработать для тех, кто еще не подтвердил свое участие вообще.

Думаю, что стандартным уровнем будет отправка делегаций с главой на уровне не ниже министра иностранных дел или иного министра кабинета. Будет ряд президентов и ряд глав правительств.

Основные возможные механизмы "срыва форума" россиянами уже выходят за рамки права и дипломатии. Это могут быть и некие провокации, в первую очередь информационно-пропагандисткие, и проведение неких мероприятий "в ответ" в оккупированном Крыму. Но чего-то "сильного" в ответ я от агрессора сейчас не ожидаю. Это не их партия, а "держать удар в чужой игре" россияне традиционно не умеют".

Напомним, до саммита Крымской платформы, который должен состояться 23 августа, остается менее трех недель. Эксперты для портала "Комментарии" оценили подготовку к мероприятию, а также рассказали, оправдает ли оно ожидания.





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