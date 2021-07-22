Как Джордж Буш характеризует Владимира Путина — DW

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Вечканова Елена
После окончания
своей президентской карьеры экс-глава Штатов Джордж Буш максимально отдалился
от политической сферы. Однако на самые яркие моменты бывший чиновник все же
реагирует. Журналисты немецкого издания Deutsche Welle пообщались с Бушем
накануне ухода Ангелы Меркель с поста канцлера, а также поинтересовались его
отношением к главе РФ Владимиру Путину.
Джордж Буш рассказал о своем отношении к Владимиру Путин. Фото: РИА Новости
О Меркель Буш отзывается не только, как о хорошем политике, но и настоящем друге, который у него был во времена президентства. По его мнению, она невероятно сильная женщина, которую не способны сломить даже политики-мужчины, привыкшие играть не слишком прозрачно. В эту категорию Джордж Буш относит и Владимира Путина.
Также журналисты DW поинтересовались у Буша его отношением к кейсу с "Северным
потоком-2". Бывший политик убежден, что возможность закончить это строительство
является большой ошибкой. По его словам, он говорил это и лично Меркель, и ее
предшественнику.
Решение о
строительстве ПП-2 должно быть весьма важным для ФРГ, если они пошли на подобный
шаг, отметил экс-политик. При этом Буш не понимает, для чего нужно было
соглашаться на получение газовой трубы от России, если можно сосредоточиться на
получении атомной энергии, вырабатываемой в Европе.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что будет значить для Украины вероятный запуск скандального российского газопровода "Северный поток-2". Подробности — в нашем материале.
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