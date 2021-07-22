Как Джордж Буш характеризует Владимира Путина — DW



















После окончания своей президентской карьеры экс-глава Штатов Джордж Буш максимально отдалился от политической сферы. Однако на самые яркие моменты бывший чиновник все же реагирует. Журналисты немецкого издания Deutsche Welle пообщались с Бушем накануне ухода Ангелы Меркель с поста канцлера, а также поинтересовались его отношением к главе РФ Владимиру Путину.



Джордж Буш рассказал о своем отношении к Владимиру Путин. Фото: РИА Новости

О Меркель Буш отзывается не только, как о хорошем политике, но и настоящем друге, который у него был во времена президентства. По его мнению, она невероятно сильная женщина, которую не способны сломить даже политики-мужчины, привыкшие играть не слишком прозрачно. В эту категорию Джордж Буш относит и Владимира Путина.

"Путин имеет большое влияние, и он говорит на немецком. Но он очень хитрый и может быть весьма жестким. Однако я не думаю, что ему удалось надавить на Меркель. Она способна противостоять даже ему", — отметил экс-президент США.

Также журналисты DW поинтересовались у Буша его отношением к кейсу с "Северным потоком-2". Бывший политик убежден, что возможность закончить это строительство является большой ошибкой. По его словам, он говорил это и лично Меркель, и ее предшественнику.

"Мотивы РФ могут легко обмануть. Но чем сильнее влияние недемократического режима на демократию, тем сложнее стратегическое состояние людей в этой демократии", — говорит Джордж Буш.

Решение о строительстве ПП-2 должно быть весьма важным для ФРГ, если они пошли на подобный шаг, отметил экс-политик. При этом Буш не понимает, для чего нужно было соглашаться на получение газовой трубы от России, если можно сосредоточиться на получении атомной энергии, вырабатываемой в Европе.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что будет значить для Украины вероятный запуск скандального российского газопровода "Северный поток-2". Подробности — в нашем материале.

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