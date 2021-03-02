Как Байден будет действовать по отношению к проведению реформ в Украине — прогноз дипломата

Исключительно благие намерения преследует новоизбранный президент Штатов Джозеф Байден по ведению внешнеполитических отношений. В частности, убежден экс-президент США в Украине Стивен Пайфер, в Белом Доме "стимулировать" украинские власти к проведению реформ. Кое-где, вероятно, будут прибегать к жестким мерам, сообщает "Укринформ".



Байден хочет, чтобы Украина добилась успеха. Фото: Reuters

Американский дипломат убежден, что Байден считает Украину полной потенциала государством. Именно поэтому глава Штатов всячески способствовать достижения им успеха на мировой арене.

"Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже иногда в жесткой форме с добрыми намерениями", — среди прочего отметил Пайфер.

Также бывший посол добавил, что все удержаны шаги украинской власти будут непременно тяжелыми, особенно в политическом смысле. При этом их необходимость просто не подлежит обсуждению.

Стивен Пайфер отметил позитивное движение в сторону борьбы с олигархатом — в частности, введение экономических санкций представителями СНБО против главы партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", близкого к Путину человека Виктора Медведчука. Хотя, конечно, в Украине остается ряд других критически важных для решения вопросов — например, налаживание сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Джо Байден является именно тем партнером, который сейчас нужен Украине", — убежден Пайфер.

Отметим, что интересы США в Украине Стивен Пайфер представлял в самом начале сотрудничества двух государств — с 1998 по 2000 год. Также дипломат работал в администрации президента Билла Клинтона.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Джозеф Байден обещал во время начала аннексии Россией Крыма.

Также на портале можно узнать, когда возможен приезд президента США в Украину.

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