Как Байден будет действовать по отношению к проведению реформ в Украине — прогноз дипломата

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Вечканова Елена
Исключительно благие намерения преследует новоизбранный президент Штатов Джозеф Байден по ведению внешнеполитических отношений. В частности, убежден экс-президент США в Украине Стивен Пайфер, в Белом Доме "стимулировать" украинские власти к проведению реформ. Кое-где, вероятно, будут прибегать к жестким мерам, сообщает "Укринформ".
Байден хочет, чтобы Украина добилась успеха. Фото: Reuters
Американский дипломат убежден, что Байден считает Украину полной потенциала государством. Именно поэтому глава Штатов всячески способствовать достижения им успеха на мировой арене.
Также бывший посол добавил, что все удержаны шаги украинской власти будут непременно тяжелыми, особенно в политическом смысле. При этом их необходимость просто не подлежит обсуждению.
Стивен Пайфер отметил позитивное движение в сторону борьбы с олигархатом — в частности, введение экономических санкций представителями СНБО против главы партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", близкого к Путину человека Виктора Медведчука. Хотя, конечно, в Украине остается ряд других критически важных для решения вопросов — например, налаживание сотрудничества с Международным валютным фондом.
Отметим, что интересы США в Украине Стивен Пайфер представлял в самом начале сотрудничества двух государств — с 1998 по 2000 год. Также дипломат работал в администрации президента Билла Клинтона.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Джозеф Байден обещал во время начала аннексии Россией Крыма.
Также на портале можно узнать, когда возможен приезд президента США в Украину.
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