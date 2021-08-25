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Главная Новости Политика внешняя политика К декларации Крымской платформы присоединилась еще одна страна
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К декларации Крымской платформы присоединилась еще одна страна

Все страны-участницы саммита назначат ответственного дипломата, который будет сотрудничать с офисом Крымской платформы

сегодня, 18:00
Автор:

Козлова Альбіна

К декларации Крымской платформы присоединилась еще одна страна

Новая Зеландия присоединилась к декларации Крымской платформы, фото МИД

Еще одна страна присоединилась к декларации Крымской платформы. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Посол Новой Зеландии в Украине Мэри Терстон 25 августа встретилась с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Ениным. Министерство иностранных дел Новой Зеландии (МИД) через посла передало ноту о присоединении к декларации.

Посол Мэри Терстон представляла свою страну на саммите. Известно, что посол Терсон сложит полномочия посла в Украине, поэтому МИД Новой Зеландии скоро направит нового посла. Во время официальной встречи Енин и Терстон обсудили текущие вопросы сотрудничества между странами.

Украинская сторона заявила, что стремится начать диалог об упрощении визового режима для украинцев, приезжающих в Новую Зеландию. Планируется обсудить признание украинских паспортов о вакцинации в этой стране.

Напомним, что в декларации Крымской платформы указано, что все страны-участницы выражают приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины и не признают аннексию и оккупацию украинских территорий.

В ней есть обязательства рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении РФ в случае дальнейшей агрессии и объединить усилия всех стран-участниц для обеспечения безопасности в Восточной Европе. Сейчас декларация Крымской платформы открыта для присоединения к ней других государств и международных организаций.

Также все страны-участницы саммита назначат своего ответственного дипломата, который будет сотрудничать с офисом Крымской платформы.

Как сообщал портал "Комментарии", участники саммита Крымской платформы получили государственные награды. Ордена вручил иностранным гостям президент Украины Владимир Зеленский.


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Источник: https://mfa.gov.ua/news/yevgenij-yenin-proviv-zustrich-iz-pani-poslom-novoyi-zelandiyi-v-ukrayini-meri-terston
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