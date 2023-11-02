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Израилю выдвинули ультиматум

Хезболла потребовала от Израиля остановить военную операцию в секторе Газа

сегодня, 21:01
Автор:
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Константин Куликов
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Проиранская военизированная группировка "Хезболла" предъявила Израилю ультиматум — прекратить военную операцию в секторе Газа к 15:00 3 ноября. Об этом, как сообщают "Комментарии", передают ряд арабских СМИ.

Израилю выдвинули ультиматум

Лидер "Хезболла" Хасан Насралла

Крайний срок действия данного ультиматума совпадает с анонсированным на завтра выступлением генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы. 


В ответ на эти заявления глава генштаба Израиля заявил: "ЦАХАЛ готов к войне на несколько фронтов".

Напомним, что Хезболла действует на юге Ливане. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и ответных действий ЦАХАЛа в отношении террористов из сектора Газа, Хезболла начала обстреливать север еврейского государства, который граничит с Ливаном. В ответ армия обороны Израиля подавляла эти огневые точки, с которых вели огонь боевики.

Хезболла — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. В основе ее идеологии лежат идеи лидера исламской революции в Иране аятоллы Хомейни. Признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств (с марта 2016 года), в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании. Пользуется финансовой и военной поддержкой Ирана и Сирии. В своём манифесте 1985 года организация объявила тремя своими основными целями: "выдворение любых колониальных учреждений из Ливана", "привлечение фалангистов к ответу за их преступления", и установление в стране исламского режима.

Тем временем, ЦАХАЛ заявил об окружении Газы.

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