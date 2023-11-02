ЦАХАЛ заявил об окружении Газы

Военные ЦАХАЛ находятся внутри города Газа и окружают его с разных сторон, заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви. Об этом сообщают "Комментарии".

Израиль окружил Газу

Как сообщается, армия обороны Израиля сумела создать буферную зону в секторе Газа и отрезать север сектора от юга. ЦАХАЛ также вошёл в район Зейтун (с юга на север почти 1,5 км). Израильская армия дошла до набережной улицы Ар-Рашид. Ожидается, что теперь начнется медленное выдавливание и уничтожение террористов ХАМАС.

По данным ЦАХАЛ, только за последние несколько часов в Газе было уничтожено более 130 террористов ХАМАС. А с начала войны ЦАХАЛ уничтожил около 25% боевых сил Хамаса из 30 000.

Напомним, что 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, убив 1400 израильтян, преимущественно гражданских. Кроме того, террористы ХАМАС похитили 230 израильтян. Предположительно, их удерживают в сети тоннелей, созданных ХАМАС под сектором Газа. Их освобождение является одной из провозглашенной целей израильской операции "Железные мечи".

По данным СМИ, перед введением своих сил в сектор Газа Израиль пытался в ходе тайных переговоров с ХАМАС договориться об освобождении захваченных террористами заложников. После того, как эти переговоры были сорваны военный кабинет Израиля принял решение о введении войск в Газу.

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