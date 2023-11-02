logo

BTC/USD

35092.55

ETH/USD

1812.18

LTC/USD

69.54

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика ЦАХАЛ заявил об окружении Газы
commentss НОВОСТИ Все новости

ЦАХАЛ заявил об окружении Газы

Наземная кампания ЦАХАЛ в секторе Газа достигла одной из целей операции "Железные мечи"

сегодня, 19:51
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Военные ЦАХАЛ находятся внутри города Газа и окружают его с разных сторон, заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви. Об этом сообщают "Комментарии".

ЦАХАЛ заявил об окружении Газы

Израиль окружил Газу

Как сообщается, армия обороны Израиля сумела создать буферную зону в секторе Газа и отрезать север сектора от юга. ЦАХАЛ также вошёл в район Зейтун (с юга на север почти 1,5 км). Израильская армия дошла до набережной улицы Ар-Рашид. Ожидается, что теперь начнется медленное выдавливание и уничтожение террористов ХАМАС.


По данным ЦАХАЛ, только за последние несколько часов в Газе было уничтожено более 130 террористов ХАМАС. А с начала войны ЦАХАЛ уничтожил около 25% боевых сил Хамаса из 30 000.

Напомним, что 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, убив 1400 израильтян, преимущественно гражданских. Кроме того, террористы ХАМАС похитили 230 израильтян. Предположительно, их удерживают в сети тоннелей, созданных ХАМАС под сектором Газа. Их освобождение является одной из провозглашенной целей израильской операции "Железные мечи". 

По данным СМИ, перед введением своих сил в сектор Газа Израиль пытался в ходе тайных переговоров с ХАМАС договориться об освобождении захваченных террористами заложников. После того, как эти переговоры были сорваны военный кабинет Израиля принял решение о введении войск в Газу.

Тем временем, Арестович предложил "мириться" с Россией. Экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович сделал резонансное заявление.

Байден призвал к паузе в войне. Паузу хотят использовать для достижения гуманитарных целей.

А эксперты рассказали, что может помочь избежать глобальной войны



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!