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Изменится ли политика США в отношении Украины, если президентом изберут Трампа: ответ Зеленского

Зеленский считает, что при Трампе политика США в отношении Украины претерпит изменения

сегодня, 19:44
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США американо-украинские отношения и уровень помощи, вероятно, претерпят ощутимые изменения, что может повлиять на ход войны в Украине. Об этом Зеленский заявил в ходе итоговой пресс-конференции, передает портал "Комментарии".

Изменится ли политика США в отношении Украины, если президентом изберут Трампа: ответ Зеленского

Зеленский прокомментировал возможную победу Трампа. Фото из открытых источников

"У Трампа точно будет другая политика, если он станет президентом США. Он другой человек, но не нам выбирать", — сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент отметил, что сокращение американской помощи существенно повлияет на возможности Украины противостоять российской агрессии.

"Мы должны здраво смотреть на то, что лидер влияет на свое общество. Если политика следующего президента США будет другой – более прохладной к Украине или более ориентированной на внутренние проблемы и более экономной, это очень сильно отразится на ходе войны в Украине", — подчеркнул лидер государства.

Владимир Зеленский добавил, что в случае, если Украина позволит выпасть с платформы помощи США, возглавляющих альянс союзников, то "это точно будет иметь влияние и точно не позитивное на то, как нам будет помогать Европа".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто – ни командиры Сил обороны Украины, ни западные союзники – не знает, когда закончится война и закончится ли в 2024 году. Украинский президент подчеркнул, что все заявления и прогнозы о том, сколько может продолжаться война с РФ — это лишь мнения, очень часто отличающиеся от реальности. Зеленский добавил, что ни он, ни миллионы украинцев не готовы отдать свою страну агрессору.



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