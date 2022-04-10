Изгнание России из Совбеза ООН: насколько это реалистично?

Генассамблея ООН проголосовала 7 апреля за исключение России из Совета по правам человека – вспомогательного правозащитного органа ООН. За соответствующее решение проголосовали 93 членов Генассамблеи, против – 24 государств. Воздержались от голосования 58 стран. Чтобы исключить государство из Совета по правам человека за преступления против человечности необходимо две трети (66%) голосов членов ООН, принимающих участие в процедуре голосования. Такой была реакция международного сообщества на зверства российских военных в Буче и Мариуполе, куда оккупанты уже пригнали мобильные крематории, чтобы замести следы. Россия – это вторая страна, которую исключили из Совета по правам человека ООН с момента его основания в 2006 году. В 2011 году из органа исключили Ливию за убийства режимом Муаммара Каддафи мирного населения в начале гражданской войны.



ООН - фото из открытых источников

Безусловно, исключение РФ из Совета ООН по правам человека символично и не повлечет за собой каких-то серьезных последствий, если не брать во внимание имиджевые потери. Например, США в период президентства Дональда Трампа добровольно покинули этот орган в 2018 году. Тем не менее, данный шаг говорит о том, что сегодня у России достаточно слабые позиции в ООН, что создает повод Украине проталкивать другие инициативы, направленные на сокращение страны-агрессора на принимаемые решения в организации. "Комментарии" разбирались, каким образом можно лишить Россию возможности влиять на работу Совбеза ООН и какими могут быть последствия, если этого удастся добиться.

Почему России не место в Совбезе ООН?

На момент создания ООН в 1945 году, миссия за поддержание мира, стабильности была возложена на пять самых влиятельных государств того времени – США, Великобританию, Францию, Китай и СССР. Они стали постоянными членами Совбеза – ключевого органа в структуре ООН, который оказывает непосредственное влияние на принимаемые решения в организации. Их наделили правом накладывать вето на решения органа.

Постоянное членство в Совбезе ООН досталось России в наследство от СССР в 1991 году. Однако, сам факт того, что РФ нападает на соседние государства, организует террор против мирного населения, использует запрещенные виды оружия, нарушает международные обязательства и повсеместно совершает покушения на неугодных режиму Владимира Путина людей, говорит о том, что данная страна представляет угрозу для международной безопасности и ей уж точно не место среди постоянных членов полномочного органа.

Пользуясь правом вето, Россия блокирует выгодные Украине инициативы ООН, которые могли бы поспособствовать урегулированию российско-украинского конфликта и защите гражданского населения от произвола оккупантов. К слову, еще в марте украинка Наталья Костюк опубликовала петицию на сайте openpetition.eu с предложением исключить Россию из Совбеза ООН. Неравнодушные пользователи интернета до сих пор ставят свои подписи под петицией. Неофициальную инициативу Костюк поддержали 56 893 человека, преимущественно жители европейских государств.

Можно ли исключить Россию из Совбеза ООН?

В ООН нет специальной процедуры по исключению постоянных членов из Совбеза. По мнению научного сотрудника аналитического центра Heritage Foundation Бретта Шафера, чисто технически, этого можно добиться после предварительного исключения государства из Генассамблеи ООН голосами двух третей ее участников, но по рекомендации самого Совбеза. Однозначно, достичь консенсуса в Совбезе ООН по этому вопросу не получиться, так как Россия проголосует против своего изгнания.

Шафер полагает, что для Китая также нежелательно исключение России из Совбеза и его правительство сделает все возможное, чтобы предотвратить такой исход. В условиях ухудшения отношений с США, Великобританией и ЕС, обе страны в тандеме координируют позиции по международным вопросам и обязались разделить ответственность за обеспечение международной безопасности. Например, в начале года Пекин впервые за все время российско-украинского противостояния рекомендовал Киеву выполнить Минские соглашения. Исключение РФ из Совбеза повлечет за собой снижение влияния Китая в этом ООН.

Существуют опасения, что исключение России из Совбеза ООН приведет к тому, что ее поведение станет более опасным и непредсказуемым. Директор аналитического центра "Международная кризисная группа" Ричард Гован считает контрпродуктивным исключение РФ из ООН, так как в этом случае будут уничтожены существующие формы сотрудничества с этой страной. Эксперт воспринимает ООН как сугубо политический орган, переговорную площадку, которая иногда становится последней возможностью для государств о чем-либо договориться.

Похожие прецеденты случались в период между двумя мировыми войнами в международной организации Лига Наций. Одной из предпосылок формирования военно-политического и экономического союза "Ось Берлин – Рим – Токио" стал выход из Лиги Наций Германии и Японии в 1933 году, Италии в 1937 году, а также исключение из организации СССР в 1939 году, в ответ на агрессию против Финляндии. Во всяком случае, Лига Наций перестала выполнять функцию переговорной площадки между государствами с различными идеологиями и политическими режимами несмотря на то, что она создавалась как инструмент для предотвращения новой мировой войны.

Далеко не каждый готов взять на себя ответственность одобрить исключение из ООН полноправного члена. Попытки добиться в Генассамблее исключения Израиля из ООН по инициативе СССР и 34 мусульманских стран в 1980-1988 годах не увенчались успехом. Другое дело – Россия. Сегодня большинство стран-членов ООН не поддерживают "спецоперацию" российских военных в Украине. В частности, в начале марта 141 государство в Генассамблее проголосовало за резолюцию, осуждающую агрессию России, с требованием вывести войска из Украины. Против проголосовали Россия, Беларусь, Эритрея, Северная Корея, Сирия, Сербия и ряд других стран. Воздержались от участия в голосовании 35 стран, включая Китай.

Кто может занять место России в Совбезе ООН?

Если Россию не получится исключить из ООН, то есть вариант ее замены в Совбезе на другое государство. В этом случае, Россия сможет сохранить членство в ООН, но лишиться кресла постоянного члена в Совбезе. Похожие прецеденты уже имели место. В 1971 году Генассамблея ООН по инициативе СССР проголосовала за передачу места Китайской Республики (Тайвань) в ООН, включая статус постоянного члена и права вето другому государству – Китайской Народной Республике (коммунистический Китай). К тому времени, большинство стран мира установили дипломатические отношения с коммунистическим Китаем и признали его единственным китайским государством.

Политический эксперт Томас Грант считает, что Россия не соответствует образу миролюбивого государства и гаранта международной безопасности, а ее участие в Совбезе и право вето парализует процесс принятия решений, касающихся противодействия российской агрессии в Украине. Грант предлагает вынести на голосование Генассамблеи ООН вопрос передачи Украине места России в Совбезе ООН. Эксперт аргументирует свой выбор в пользу Украины тем, что наша страна, наряду с Беларусью, является одним из основателей ООН.

Несмотря на то, что в 1945 году Украинская ССР не была независимым государством и находилась в составе СССР, генсек Иосиф Сталин настоял на том, чтобы нам предоставили место в Генассамблее ООН как одной из наиболее пострадавших советских республик в годы Второй Мировой войны. Поскольку Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, мы можем поставить под сомнение правопреемственность РФ по отношению к СССР в ООН. Гипотетически, Украина может претендовать на место РФ в Совбезе на правах бывшей советской республики и основателя организации.

Впрочем, замена России на Украину в Совбезе ООН может показаться чем-то фантастическим. Все-таки, наша страна не является глобальной державой с ресурсами и возможностями какие есть у других постоянных членов, начиная от уровня экономического развития, заканчивая военным потенциалом. У нас нет военно-морского флота, способного проводить операции в любом уголке мирового океана, ядерного оружия. Даже в дискуссиях о реформе ООН, среди претендентов на включение в Совбез ООН в качестве новых постоянных членов обычно фигурируют экономические гиганты, как Германия, Япония или Южная Корея, либо Индия, у которой есть ядерное оружие. Как вариант, предоставление ЕС постоянного места в Совбезе ООН – региональной организации, вовлеченной в глобальные процессы.

Как лишить Россию права голоса в ООН?

Есть способ, как лишить Россию возможности участвовать в работе ООН даже если она сохранит право вето и место среди постоянных членов Совбеза. По мнению научного сотрудника Heritage Foundation Бретта Шафера, можно вынести на голосование в Генассамблеи вопрос о прекращении участия российской делегации в ее деятельности и для этого не нужно участие Совбеза. В этом случае, Россия останется в ООН, но потеряет право голоса в организации.

Данный способ проверен временем. В 1974 году Генассамблея ООН проголосовала за прекращение участия ЮАР в ее сессии в знак протеста против апартеида – политики разделения общества по расовому признаку, которую проводило руководство этой страны. Понадобился 91 голос, чтобы заставить южноафриканских дипломатов замолчать.

Как показывает практика международной дипломатии, избавиться от засилья России в органах ООН вполне возможно. Вопрос лишь в наличии политической воли у международного сообщества, чтобы сделать такой экстраординарный шаг в поддержку Украины в войне с Россией. Без участия РФ в деятельности ООН получится организовать гуманитарную миссию на территории Украины под эгидой организации, разместить миротворческий контингент на нашей территории и ввести более жесткие санкции против страны-агрессора.

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