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Исключение России из Совета ООН по правам человека: кто из стран голосовал против

Дмитрий Кулеба назвал правильной приостановку членства России в Совете ООН по правам человека

7 апреля 2022, 19:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Россию исключили из Совета ООН по правам человека. Большинство Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовали за отстранение страны-агрессора. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на трансляцию заседания Генассамблеи.

Исключение России из Совета ООН по правам человека: кто из стран голосовал против

Итоги голосования на Генассамблее ООН (фото из открытых источников)

Такое решение поддержали две трети стран-участниц, проголосовавших за отстранение РФ от Совета по правам человека.

То есть за изгнание России из Совета ООН проголосовал практически весь цивилизованный и демократический мир. В заседании приняли участие 193 страны-участницы. "За" – проголосовали – 93. Воздержались – 58, выступили против – 24 страны.

Но нашлись страны, которые голосовали против исключения России из Совета ООН по правам человека. В частности, Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Китай, Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Мали, Никарагуа, Вьетнам, Узбекистан, Зимбабве, Россия.

Исключение России из Совета ООН по правам человека: кто из стран голосовал против - фото 2

В Украине уже успели отреагировать на это решение. В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter заявил, что военным преступникам не место в ООН. Также он поблагодарил всех, кто поддержал такое решение.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кулеба рассказал, ждать ли Украине от НАТО поставки оружия. Североатлантический альянс, как военно-политический блок, на сегодняшний день не имеет планов поставлять вооружение Украине для защиты от российского агрессора. Как передает "Комментарии", такую информацию озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после участия в министерском заседании НАТО в Брюсселе.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=367282558705678
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