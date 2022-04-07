Исключение России из Совета ООН по правам человека: кто из стран голосовал против

Россию исключили из Совета ООН по правам человека. Большинство Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовали за отстранение страны-агрессора. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на трансляцию заседания Генассамблеи.

Итоги голосования на Генассамблее ООН (фото из открытых источников)

Такое решение поддержали две трети стран-участниц, проголосовавших за отстранение РФ от Совета по правам человека.

То есть за изгнание России из Совета ООН проголосовал практически весь цивилизованный и демократический мир. В заседании приняли участие 193 страны-участницы. "За" – проголосовали – 93. Воздержались – 58, выступили против – 24 страны.