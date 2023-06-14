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Из-за войны в Украине в мире критически выросло число беженцев, - ООН

В мире число беженцев за минувший год перевалило за 100 млн человек, достигнув 110 млн уже в этом году

сегодня, 16:45
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Автор:

Дяченко Ольга

Из-за войны в Украине в мире критически выросло число беженцев, - ООН

Война в Украине спровоцировала резкий рост беженцев в мире. Фото: открытые источники

В минувшем году число беженцев по всему миру достигло критического исторического максимума, всему виной — война в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные отчета Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев "Глобальные тенденции" в Twitter.


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В отчете отмечается, что показатель в десятый раз увеличился до максимального значения. Покинуть свои дома и страны были вынуждены 108,4 млн человек, что на 20 млн больше, чем в 2021 году. А уже к маю 2023 года число беженцев во всем мире могло возрасти до 110 млн человек. Главной причиной такого положения дел стали военные конфликты и война в Украине в частности.

Главной причиной устойчивости тенденции роста стала война в Украине, ведь число беженцев из Украины возросло с 27,3 тысяч в конце 2021 года до 5,7 млн в конце 2022-го. Речь идет о наиболее быстрой волне эмиграции со времен Второй мировой войны. При этом, большинство беженцев приняли не самые богатые страны мира. А вот вернуться в свои дома в 2022 году смогли только 5,7 млн человек из числа внутренне перемещенных лиц. 

"Нам необходимо больше международной поддержки и более справедливое распределение ответственности", — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

На портале "Комментарии" ранее сообщалось, что Украина созвала срочное заседание Совбеза ООН из-за подрыва Каховской ГЭС. В Организации Объединенных Наций в свою очередь раскритиковали деятельность России из-за подрыва дамбы в Украине. Генсек ООН Антониу Гутерриш подверг критике деятельность РФ. Он заявил, что сейчас у Организации Объединенных Наций нет независимой информации о том, что стало причиной прорыва дамбы. Но несмотря на это, высказал мнение, что трагедия на ГЭС — "еще одно разрушительное последствие российского вторжения в Украину". Гутерриш призвал мировое сообщество действовать в рамках международного права и назвал прорыв "монументальной катастрофой".




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Источник: https://twitter.com/Refugees/status/1668852555944738816
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