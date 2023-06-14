Из-за войны в Украине в мире критически выросло число беженцев, - ООН

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Дяченко Ольга
Война в Украине спровоцировала резкий рост беженцев в мире. Фото: открытые источники
В минувшем году число беженцев по всему миру достигло критического исторического максимума, всему виной — война в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные отчета Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев "Глобальные тенденции" в Twitter.
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В отчете отмечается, что показатель в десятый раз увеличился до максимального значения. Покинуть свои дома и страны были вынуждены 108,4 млн человек, что на 20 млн больше, чем в 2021 году. А уже к маю 2023 года число беженцев во всем мире могло возрасти до 110 млн человек. Главной причиной такого положения дел стали военные конфликты и война в Украине в частности.
Главной причиной устойчивости тенденции роста стала война в Украине, ведь число беженцев из Украины возросло с 27,3 тысяч в конце 2021 года до 5,7 млн в конце 2022-го. Речь идет о наиболее быстрой волне эмиграции со времен Второй мировой войны. При этом, большинство беженцев приняли не самые богатые страны мира. А вот вернуться в свои дома в 2022 году смогли только 5,7 млн человек из числа внутренне перемещенных лиц.
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