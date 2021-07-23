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Главная Новости Политика внешняя политика Из-за "Северного потока-2" Украина может терять 1,5 млрд долларов в год – Милованов
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Из-за "Северного потока-2" Украина может терять 1,5 млрд долларов в год – Милованов

Это в зависимости от курса валют составляет около 1% ВВП

сегодня, 20:36
Автор:

Харченко Дарина

После запуска российского газопровода "Северный поток-2" Украина из-за возможной остановки транзита газа может терять 1,5 млрд долларов в год. Об этом заявил советник главы Офиса президента, глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов в эфире телеканала "Дом".

Тимофей Милованов Фото: biz.liga.net

"Сейчас у нас есть контракт на несколько лет по транзиту газа — до 2024 года. Вопрос в том, что произойдет после 2024 года. Ведь 2024-й — это не так далеко. И я согласен с министром финансов в оценке — у нас будут от этого потери. 1,5 млрд долларов — это немало", — сказал Милованов.

Он отметил, что если сравнить эти утраты от отсутствия транзита с ВВП Украины —  это в зависимости от курса валют составляет около 1%.

На днях США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства “Северного потока-2”, где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины. Эксперты проанализировали данные договоренности для портала "Комментарии".

Напомним, что Украина, Польша и страны Балтии, немецкие "зеленые", немалая часть американских политиков, включая демократов, выступают против о "Северного потока-2" (СП-2), соглашение о запуске которого заключили официальные Вашингтон и Берлин на радость Москве. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уверяет, что это не конец истории, а игра не закончена. Так ли это? Есть ли еще шанс остановить СП-2 или хотя бы выторговать более выгодные для Украины условия его запуска? Эксперты оценили для портала "Комментарии".
Напомним, тема запуска скандального российского газопровода "Северный поток-2" активизировалась в последние несколько дней. Это и не удивительно, ведь Германия и Соединенные Штаты наконец-то пришли к консенсусу в этом вопросе. Своим мнением с порталом "Комментарии" насчет вероятного окончания строительства СП-2 поделился блогер и политический аналитик Павел Нусс.



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Источник: https://kanaldom.tv/uk/isk-rf-protiv-ukrainy-i-severnyj-potok-2-alternativnuyu-realnost-kremlya-obsuzhdaem-s-timofeem-milovanovym-i-vladimirom-fesenko/
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