Из-за "Северного потока-2" Украина может терять 1,5 млрд долларов в год – Милованов

После запуска российского газопровода "Северный поток-2" Украина из-за возможной остановки транзита газа может терять 1,5 млрд долларов в год. Об этом заявил советник главы Офиса президента, глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов в эфире телеканала "Дом".



Тимофей Милованов Фото: biz.liga.net

"Сейчас у нас есть контракт на несколько лет по транзиту газа — до 2024 года. Вопрос в том, что произойдет после 2024 года. Ведь 2024-й — это не так далеко. И я согласен с министром финансов в оценке — у нас будут от этого потери. 1,5 млрд долларов — это немало", — сказал Милованов.

Он отметил, что если сравнить эти утраты от отсутствия транзита с ВВП Украины — это в зависимости от курса валют составляет около 1%.

На днях США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства “Северного потока-2”, где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины. Эксперты проанализировали данные договоренности для портала "Комментарии".





Напомним, что Украина, Польша и страны Балтии, немецкие "зеленые", немалая часть американских политиков, включая демократов, выступают против о "Северного потока-2" (СП-2), соглашение о запуске которого заключили официальные Вашингтон и Берлин на радость Москве. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уверяет, что это не конец истории, а игра не закончена. Так ли это? Есть ли еще шанс остановить СП-2 или хотя бы выторговать более выгодные для Украины условия его запуска? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Напомним, тема запуска скандального российского газопровода "Северный поток-2" активизировалась в последние несколько дней. Это и не удивительно, ведь Германия и Соединенные Штаты наконец-то пришли к консенсусу в этом вопросе. Своим мнением с порталом "Комментарии" насчет вероятного окончания строительства СП-2 поделился блогер и политический аналитик Павел Нусс.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!