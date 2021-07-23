Из-за "Северного потока-2" Украина может терять 1,5 млрд долларов в год – Милованов

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Харченко Дарина
После запуска российского
газопровода "Северный поток-2" Украина из-за возможной остановки транзита газа
может терять 1,5 млрд долларов в год. Об этом заявил советник главы Офиса президента, глава наблюдательного совета
"Укроборонпрома" Тимофей Милованов в эфире телеканала
"Дом".
Тимофей Милованов Фото: biz.liga.net
"Сейчас у нас есть контракт на несколько лет по
транзиту газа — до 2024 года. Вопрос в том, что произойдет после 2024 года.
Ведь 2024-й — это не так далеко. И я согласен с министром финансов в оценке — у
нас будут от этого потери. 1,5 млрд долларов — это немало", — сказал
Милованов.
Он отметил, что если сравнить эти утраты от отсутствия
транзита с ВВП Украины — это в
зависимости от курса валют составляет около 1%.
На днях США и Германия
обнародовали совместное соглашение о завершении строительства “Северного
потока-2”, где обещают поддержку суверенитета и независимости
Украины. Эксперты проанализировали данные договоренности для портала
"Комментарии".
Напомним, что Украина, Польша и страны Балтии, немецкие "зеленые",
немалая часть американских политиков, включая демократов, выступают против о
"Северного потока-2" (СП-2), соглашение о запуске которого заключили
официальные Вашингтон и Берлин на радость Москве. Глава украинского МИД Дмитрий
Кулеба уверяет, что это не конец истории, а игра не закончена. Так ли это? Есть
ли еще шанс остановить СП-2 или хотя бы выторговать более выгодные для Украины
условия его запуска? Эксперты
оценили для портала "Комментарии".
Напомним, тема запуска скандального российского газопровода "Северный поток-2" активизировалась в последние несколько дней. Это и не удивительно, ведь Германия и Соединенные Штаты наконец-то пришли к консенсусу в этом вопросе. Своим мнением с порталом "Комментарии" насчет вероятного окончания строительства СП-2 поделился блогер и политический аналитик Павел Нусс.
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