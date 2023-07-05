Из-за действий союзника России США применили ВМС

Иран пытался захватить два нефтяных танкера вблизи стратегического Ормузского пролива утром 5 июля, обстреляв один из них, информируют Военно-морские силы США. Об этом сообщают "Комментарии".

Ормузский пролив из космоса

Согласно сообщению, в обоих случаях иранские корабли отступили после того, как ВМС США отреагировали на сигналы бедствия, а оба коммерческих корабля продолжили свой курс.

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"Военно-морские силы Ирана пытались захватить коммерческие танкеры, которые законно проходят через международные воды, – сказал Тим Хокинс, представитель Пятого флота ВМС США. – Военно-морские силы США немедленно отреагировали и предотвратили захваты".

По его словам, обстрел второго судна не привел к пострадавшим или серьезным разрушениям. В мае ВМС США сообщили, что Иран второй раз за неделю захватил в Ормузском проливе нефтяной танкер. Это произошло на фоне обострения напряженности из-за ядерной программы Ирана, передает "Радио Свобода".

Напомним, что США неоднократно заявляли о своей решимости отстоять свободу торговли в Ормузском проливе и других международных водах.

В свою очередь Иран последовательно поддерживает Россию в ее войне против Украины, поставляя ей, в частности, беспилотники "Шахед", а также обучая российским военным их управлению.

Ормузский пролив — узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье пролива принадлежит Ирану, а южное – Объединенным Арабским Эмиратам и Мусандам, эксклаву Омана. Пролив поделен на два транспортных канала шириной около 2,5 километра каждый, отделенных друг от друга 5-километровой буферной зоной. Пролив является единственным морским путем, который позволяет экспортировать арабский газ и нефть в третьи страны, в частности в США.

Тем временем, вокруг одного из знаковых мест фронта разворачиваются танковые бои.

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