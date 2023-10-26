ХАМАС заявил о гибели заложников

Из 220 заложников, которых боевики ХАМАС захватили 7 октября во время атаки на Израиль и увели в сектор Газа, 50 человек погибли. Об этом заявили представители террористической организации, сообщают "Комментарии".

ХАМАС захватил две сотни заложников-израильтян

По словам хамасовцев, эти заложники погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа. Проверить эти утверждения на данный момент не представляется возможным. Некоторым СМИ выдвинули версию, что заложников убили сами боевики, которые сейчас пытаются переложить ответственность за их гибель на армию Израиля. Она сейчас проводит военную операцию "Железные мечи", в рамках которой наносит удары по объектам террористов в секторе Газа.

По одной из версий, задержка с началом проведения наземной операции в Газе была связана с желание Израиля и США освободить как можно большее количество заложников, а также опасением, что после начала операции они могут быть убиты.

Как сообщили СМИ, Израиль отказался от идеи затопить подземные тоннели ХАМАСа в сектора Газа, так как опасается, что в них могут находиться похищенные террористами израильтяне.

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