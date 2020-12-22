Иран представил окончательный отчет о катастрофе самолета МАУ - СМИ

В Иране опубликовали окончательные результаты отчета о катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса, который упал от выстрела ракетного комплекса в прошлом году 8 января.

ФОТО: Из открытых источников

Как сообщает Tasnim News Agency, отчет иранская сторона передала во время видео конференции нескольких стран, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе.



Самолет скорее всего был сбит, как только он вылетел международного аэропорта. Погибли все пассажиры борта, это более 170 пассажиров. В самолете летели граждане семи стран мира. Все пассажиры, в том числе экипаж самолет погибли. Сначала иранская сторона отрицала причастность к падению украинского пассажирского самолета, но через несколько дней Иран все таки признался, что сбил борт зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

Напомним, "Комментарии" писали, что Иран готов взять на себя ответственность за произошедшее в результате попадания ракеты падение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе этого года, которая произошла над Тегераном. Известно, что была достигнута договоренность о том, что размер компенсаций, который будет выплачен властями Ирана пострадавшим, не будет отличаться в сумме, независимо от гражданства жертв. Власти Ирана решили отозвать решение и не выплачивать семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Компенсация повлекла дискуссии в иранском обществе, считает Енин и добавил, что украинская сторона еще не начинала переговоры о сумме компенсации. Как считает заместитель министра иностранных дел Украины, сумма денежной компенсации зависит от обстоятельств произошедшей авиакатастрофы.

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