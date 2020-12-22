kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.12.2020

BTC/USD

23447.37

ETH/USD

626.33

LTC/USD

110.23

НБУ 22.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Иран представил окончательный отчет о катастрофе самолета МАУ - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Иран представил окончательный отчет о катастрофе самолета МАУ - СМИ

Организация гражданской авиации Ирана представила окончательный технический отчет о катастрофе самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752, который был сбит после вылета из Тегерана 8 января

сегодня, 20:53
Автор:

Ольга Чародий

В Иране опубликовали окончательные  результаты  отчета о  катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса, который упал от выстрела ракетного комплекса в прошлом году  8 января. 

Иран представил окончательный отчет о катастрофе самолета МАУ - СМИ

ФОТО: Из открытых источников

Как сообщает Tasnim News Agency, отчет иранская сторона передала во время видео конференции нескольких стран, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе.

Самолет скорее всего был сбит, как только  он вылетел международного аэропорта. Погибли все пассажиры борта, это более 170 пассажиров. В самолете летели граждане семи стран мира. Все пассажиры, в том числе экипаж самолет погибли. Сначала  иранская сторона  отрицала причастность к падению украинского пассажирского самолета, но через несколько  дней Иран все таки признался, что  сбил борт  зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

Напомним, "Комментарии" писали, что  Иран готов взять на себя ответственность за произошедшее в результате попадания ракеты падение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе этого года, которая произошла над Тегераном. Известно, что была достигнута договоренность о том, что размер компенсаций, который будет выплачен властями Ирана пострадавшим, не будет отличаться в сумме, независимо от гражданства жертв. Власти Ирана решили отозвать решение и не выплачивать семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Компенсация повлекла дискуссии в иранском обществе, считает Енин и  добавил, что украинская сторона еще  не начинала переговоры о сумме компенсации. Как считает  заместитель министра иностранных дел Украины, сумма денежной компенсации  зависит от  обстоятельств произошедшей авиакатастрофы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tasnimnews.com/en/news/2020/12/22/2415629/iran-releases-final-report-on-ukrainian-plane-crash
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ