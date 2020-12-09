Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в крушении самолета МАУ

Власти Ирана решили отозвать решение и не выплачивать семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает "Громадське радіо". ФОТО: Из открытых источников

По его словам, Иран должен был в следующем году при утверждении бюджета заложить компенсацию семьям и родным погибших в размере 200 евро млн.

"Предполагалось, что 200 евро млн выделят именно из фонда национального развития", — говорится в сообщении.

Компенсация повлекла дискуссии в иранском обществе, считает Енин и добавил, что украинская сторона еще не начинала переговоры о сумме компенсации. Как считает заместитель министра иностранных дел Украины, сумма денежной компенсации зависит от обстоятельств произошедшей авиакатастрофы. Иран сбил самолет украинской авиакомпании 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли 176 человек. Власти страны несколько дней ракетный удар, но в итоге подтвердила его.

Напомним, "Комментарии" писали, что Иран готов взять на себя ответственность за произошедшее в результате попадания ракеты падение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе этого года, которая произошла над Тегераном. Известно, что была достигнута договоренность о том, что размер компенсаций, который будет выплачен властями Ирана пострадавшим, не будет отличаться в сумме, независимо от гражданства жертв.

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