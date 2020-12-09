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Главная Новости Политика внешняя политика Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в крушении самолета МАУ
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Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в крушении самолета МАУ

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что правительство Ирана планировало заложить в бюджете на 2021 год €200 млн для компенсации родным погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины"

сегодня, 00:46
Автор:

Ольга Чародий

Власти Ирана решили отозвать решение и не выплачивать семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает "Громадське радіо".

Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в крушении самолета МАУ

ФОТО: Из открытых источников

По его словам, Иран должен был в следующем году  при утверждении бюджета заложить  компенсацию семьям и родным погибших  в размере 200 евро млн. 

"Предполагалось, что 200 евро млн выделят именно из фонда национального развития", — говорится в сообщении.

Компенсация повлекла дискуссии в иранском обществе, считает Енин и  добавил, что украинская сторона еще  не начинала переговоры о сумме компенсации. Как считает  заместитель министра иностранных дел Украины, сумма денежной компенсации  зависит от  обстоятельств произошедшей авиакатастрофы. Иран сбил самолет украинской авиакомпании 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли 176 человек. Власти страны несколько  дней ракетный удар, но в итоге подтвердила его.

Напомним, "Комментарии" писали, что  Иран готов взять на себя ответственность за произошедшее в результате попадания ракеты падение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе этого года, которая произошла над Тегераном. Известно, что была достигнута договоренность о том, что размер компенсаций, который будет выплачен властями Ирана пострадавшим, не будет отличаться в сумме, независимо от гражданства жертв.


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Источник: https://hromadske.radio/news/2020/12/08/yenin-iran-vidklykav-propozytsiiu-shchodo-vyplat-sim-iam-zahyblykh-u-aviakatastrofi-litaka-mau-u-teherani
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