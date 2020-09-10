Инспекция позиций ВСУ в Шумах: в какие игры играет Россия с Украиной

Намеченная на сегодня довольно спорная инспекция украинских позиций с участием представителей ОРДЛО у поселка Шумы под Горловкой отсрочена. Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что оккупанты выдвинули новые условия. Это же подтвердили в Офисе президента Украины. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, в какие игры играет Россия с Украиной, а также в том, существует ли опасность срыва намеченной на завтра встречи советников глав нормандского формата и перемирья в целом.



Стоит ожидать новые угрозы

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко считает, что именно Россия играет с Украиной. В том числе, в данной ситуации: с продавливанием совместной с "ДНР" инспекции позиций ВСУ (что вызвало массу возмущений), а также последующим выставлением новых требований (посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, подписание совместного протокола).

"Россия – инициатор конфликта, она – агрессор. К тому же, более сильный игрок, так как у нее больше ресурсов. Так что все подобные ходы – именно ее игры, – подчеркивает эксперт. – Украина согласилась на очень спорную инспекцию, чтобы не сорвать перемирие. Но когда власть увидела негативную реакцию общества на такой шаг, а также, когда появилась возможность отыграть назад (новые требования, причем никакой не ОРДЛО или "ДНР", а именно – РФ), это и сделали. А Кравчук в традиционной для себя витиеватой манере сказал, что вопрос инспекции "временно отсрочен". И стороны отошли на предыдущие позиции".

Константин Матвиенко считает, что теперь стоит ожидать очередных угроз со стороны главаря "ДНР" Дениса Пушилина касательно возобновления обстрелов.

"Если, не дай бог, они случатся до завтра, то встреча советников нормандского формата, намеченная на 11 сентября, может быть сорвана", – подчеркивает эксперт.

Отметим, боевики сегодня все же обстреляли позиции ВСУ, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

К чему приведет политика Зеленского

"Договоренности в рамках ТКГ от 9 сентября об инспекции позиций ВСУ в Шумах выглядят крайне странно, – считает руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов. – Ведь это контролируемые Россией формирования грубо нарушают перемирие. Ведь это они чуть ли не ежедневно обстреливают позиции Украины. Ведь это они убили с начала перемирия, по крайней мере, одного украинского военного... Почему же тогда не организовано инспекцию их позиций? Тем более, что в штабе ООС заявляли о том, что враг обустраивает укрепления на своих позициях, а в ОБСЕ тем временем прямо отметили, что нарушения Шумах с нашей стороны не выявило. Почему же?"

Ответ, по мнению аналитика, кроется в том, что Украина стала заложницей президента Зеленского – и Россия вполне этим пользуется.

"Зеленскому нужно перемирие, потому что он обещал мир. Ему это крайне необходимо перед местными выборами – показать некое подобие прогресса на Донбассе. России перемирие само по себе не нужно – это инструмент давления и шантажа", – подчеркивает Сергей Стуканов.

По его словам, Зеленский находится в очень слабой позиции, потому что за продолжение перемирия должен идти на уступки. А игра России заключается в том, чтобы заставить Украину напрямую (и официально) взаимодействовать с представителями ОРДЛО.

"Реализация этой цели будет иметь сразу несколько эффектов, – подчеркивает эксперт. – Во-первых, ситуация на Донбассе будет представлена как внутренний украинский конфликт. Россия сможет выйти сухой из воды – и дальше просто управлять своими марионетками, не неся ответственности за войну ("их там нет"). Во-вторых, процесс взаимодействия с боевиками, как весьма унизительный для Украины, будет деморализовать украинскую армию и разъединять украинское общество".

Сергей Стуканов напоминает, что ранее Россия вышла из специального центра по координации и контролю (СЦКК). Он, собственно, и задумывался как инструмент для контроля нарушений.

"Но важно, что у него входили Украина, Россия и ОБСЕ. А сегодня Россия стремится к восстановлению подобного института, но не с ее участием, а с участием боевиков ОРДЛО. И согласие Украины на инспекцию наших позиций с участием боевиков ОРДЛО является прямым шагом к этому. Только Украина на это согласится, возврат к предыдущему формата с Россией будет невозможен", – уверен аналитик.

Более того, Россия не просто хочет представить конфликт на Донбассе как внутренний украинский. Она хочет еще и выставить виновным в ней Украину, подчеркивает Сергей Стуканов.

"Поэтому получается абсурдная ситуация. Боевики нагло нарушают тишину и даже убили нашего военного, однако власти Украины, которые заинтересованы в продлении перемирия, стыдливо закрывают на все нарушения глаза, – отмечает аналитик. – Мол, мы не заметили нарушений, перемирие продолжается. Мол, "единичные нарушения тишины" не могут поставить под сомнение перемирие. Зато враг не держится за перемирие и нагло объявляет о нарушениях в Шумах, даже если его и близко не было. Более того, унижая Украину, выставляет ультиматум за ультиматумом: нанесет огневой удар по украинским позициям, если Украина не устранит нарушения; более расширенная "инспекция" и т.д.".

Эксперт уверен, что Россия уже почувствовала, что Зеленский слаб и на него можно давить. И при каждой новой уступке Украины будет выдвигать все новые требования.

Сергей Стуканов поясняет, как это будет: "Выполнили это? Теперь выполните еще это и это, а то не сдвинемся с места. Это настоящая ловушка. И мы хорошо видим, как аппетиты растут. Сегодня инспекция не состоялась как раз из-за того, что россияне нагло потребовали обследования еще и новых точек, проведения фото- и видеофиксации наших укреплений, а также подписание какого-то письменного документа. И таких требований будет все больше. Сегодня в Офисе президента опомнились и отменили инспекцию. Но надо не разово отменять инспекцию, а кардинально менять подходы".

Резюмируя, эксперт уверяет, что текущая политика Зеленского ведет к капитуляции.

"Каждая уступка будет превращаться в стратегическое поражение, – подчеркивает Сергей Стуканов. – Политика политического руководства Украины должна быть кардинально изменена. Или же должно быть заменено политическое руководство, вместо которого придут те, кто настроен на победу, а не поражение".

Кто срывает перемирие

Политолог, эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай считает, что в данной ситуации претензии можно выдвигать к обеим сторонам. И главная из них, отмечет он, это отсутствие взаимного доверия.

"Мы видели это и по отводу вооружения, и по срывам перемирия. Нет доверия, отсюда и какие-то дополнительные условия в той или иной ситуации, – считает Валентин Гайдай. – Тот же Киев может разыгрывать срыв перемирия или инспекции с целью не проводить выборы в прифронтовой зоне (где у центральной власти мало шансов) под предлогом возобновления (или возможности возобновления) эскалации. Выборы ведь уже отменили в части населенных пунктов подконтрольной украинскому правительству части Донецкой и Луганской областей. Теперь есть хороший предлог эту отмену "узаконить". Хоть, в любом случае, отмена выборов там вне рамок закона".

Перемирие уже было частично сорвано, напоминает эксперт УИП. Та же СММ ОБСЕ насчитала более тысячи обстрелов, обе стороны также заявляли о стрельбе и потерях. И все же рекордные более 40 дней прошли без боевых потерь с украинской стороны.

"Думаю, все еще есть возможность договориться о дальнейшем соблюдении режима тишины. С вероятностью его бессрочного продления, – продолжает Валентин Гайдай. – Но для этого должны быть уступки и с одной, и с другой стороны… Что касается намеченной на 11 сентября встречи советников глав нормандского формата, то даже если ее не отменят под каким-то предлогом, говорить там особо не о чем. Только о сохранении все того же перемирия. Ну, так это и так обсуждают на всех площадках".

Напомним, в Трехсторонней контактной группе по Донбассу назвали причину, по которой президент Владимир Зеленский не может публично слишком жестко критиковать действия Кремля. Подобные заявления могут спровоцировать новое обострение.

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