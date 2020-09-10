Боевики обстреляли позиции ВСУ, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ

Российские оккупационные войска в четверг, 10 сентября, в 14.15 обстреляли позиции Вооруженных сил Украины у поселка Шумы, где должна была состояться встреча СЦКК и ОБСЕ. Об этом сообщает "Операция объединенных сил" на своей странице в фейсбуке.

Как считают в штабе, "такие действия противоположной стороны свидетельствуют о желании врага осознанно не просто нарушать действующие соглашения, но и открыто провоцировать украинских военных. В свою очередь Украина вновь показала всему миру искреннее желание мира на Донбассе, а враг рушит все попытки для этого. Благодаря оперативным действиям украинской разведки, попытки военных формирований Российской Федерации были предугаданы. Поэтому мы успели эвакуировать не только военных, а и представителей дипломатической миссии".

Как ранее сообщали "Комментарии", в четверг, 10 сентября, пройдет акция против решения украинских властей провести совместную с боевиками инспекцию позиций у населенного пункта Шумы.

"В 19.00 люди едут к Владимиру Зеленскому на государственную дачу. Старт от станции метро "Теремки". Также о 19.00 настоящие патриоты будут прогуливаться у Офиса президента Украины. Инспекция - так инспекция", - написал общественный активист Сергей Стерненко.







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