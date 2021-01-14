Инаугурация Байдена: почему для Украины важно присутствовать на мероприятии

Стало известно, что 20 января во время инаугурации президента США Джозефа Байдена нашу страну официально представит посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко, как и послы других государств. Эксперты прогнозирует, что это не помешает многим известным политикам пытаться подобраться поближе к Байдену. "Комментарии" разбирались, у кого больше шансов и почему, а также в том, то это даст конкретным политикам и Украине в целом.



Инаугурация Байдена. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Символический знак

Участие в инаугурации президента США – это символический знак. И он больше используется для внутриполитической борьбы в нашей стране: дискредитации оппонентов, улучшения пиара среди избирателей. А конкретное налаживание отношений осуществляется не на публике, в тишине кабинетов. Так считает руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей.

"Украинская власть уже сделала заявку на участие президента в мероприятии. Её услышали, но ответа пока нет. В первую очередь – потому что американская сторона еще определяется с форматом, – поясняет эксперт. – Если окончательно будет принят формат, когда страны представляют только послы, а все остальные присутствуют – онлайн, то это плохая новость для Банковой. Поскольку она своими руками отрезала себе будущие функциональные возможности, заменив посла еще при прошлой администрации (таким образом сделав его "хромой уткой")".

Игорь Соловей напоминает, что с Украиной у Байдена особые отношения давно. Ведь в администрации президента Барака Обамы он много лет занимался украинским вопросом.

"И сейчас больше шансов наладить с ним отношения будет у того, с кем Байден работал и кого он хорошо знает, – считает руководитель "Агентства международных исследований". – Даже если этого человека не будет физически в Вашингтоне на инаугурации, а они пообщаются по телефону. Например, могу напомнить фразу самого Байдена, который рассказывал, что общается с Петром Порошенко по телефону настолько часто, что жена ревнует. Или экс-премьер Арсений Яценюк, к которому у Байдена есть большая симпатия".

В политике, подчеркивает Игорь Соловей, нет такого понятия как "сбитый летчик". Сегодня ты проиграл, а завтра – уже президент. И Байден тому пример.

Цена посещения

Политолог Андрей Золотарев подчеркивает, украинская политика традиционно маргинальна. Длительное время мы тяготели к Москве, потом это сменилось "поклонением Западу.

"Не удивительно, что в последнее время накануне инаугурации президента США туда рвутся украинские "политические трупы" и действующие политики, олигархи, фигуры калибром поменьше. Чтобы потом бить себя в грудь и говорить, что именно он – "любимя жена Госдепа". Кстати, попасть на инаугурацию непросто. В прошлый раз, говорят, лоббисты запрашивали за это 200 тысяч долларов", – отмечает политолог.

По его словам, у американских демократов есть свои любимчики среди действующих и бывших игроков украинского политического поля.

"Тот же Яценюк, которого называют "любимой болонкой Нулланд". Тот же Порошенко, который бросит все силы, чтобы попасть на инаугурацию или на мероприятия после нее. Но не думаю, что администрация Байдена будет делать на них ставки. Там прекрасно осведомлены о чудовищном антирейтинге Порошенко. У него есть секторальная поддержка, но не более. А этого мало. У Яценюка и вовсе электоральный потенциал близок к нулю… Предположу, что будут искать более успешны фигуры, в том числе среди молодых политиков. Известно, что "грантоедский кооператив", в том числе экс-премьер Гончарук, уже пытался предложить себя… Бывший глава СНБО Данилюк тоже, похоже, будет стараться как-то политически оформиться. Но кастинг пройдут скорее те, с кем можно работать на перспективу", – прогнозирует Андрей Золотарев.

Он обращает внимание на правильную позицию команды Зеленского, которая, в отличие от команды Порошенко во время правления последнего, не стала складывать все яйца в одну корзину.

"В отличие от Порошенко и Ко, которые безоговорочно поддержали Клинтон (а победил Трамп), команда Зеленского максимально дистанцировалась от внутриамериканских дел. Сделала ставку на двухпартийную поддержку. А потому у Байдена точно нет весомых причин держать зло на Зеленского, – считает политолог. – Да, это человек не из его обоймы и не его калибра. Но, думаю, Байден не будет игнорировать Зеленского".

Ранее "Комментарии" писали, что изменится для украинских олигархов после инаугурации 46-го президента США.

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