Байден и Украина: что изменится для украинских олигархов после инаугурации 46-го президента США

Конгресс Соединенных Штатов Америки подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента США и победа представителя Демократической партии Джо Байдена утверждена официально. 20 января состоится инаугурация Байдена. На церемонии он принесет присягу и официально станет 46-м президентом США. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, кто из украинских олигархов и почему может попасть под удар после того, как Джо Байден официально станет президентом США.



Байден vs. Фирташ и Коломойский. Фото:Д. Романюк/Comments.ua

Украинские олигархи vs. американское правосудие

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко призывает не думать, что для Администрации Байдена украинские олигархи будут каким-то особым приоритетом.

"Проблемы в Штатах для украинских олигархов возникают не в связи со сменой президента США, а в связи с претензиями американского правосудия, и в том случае, если они нарушают американские законы (или нарушения ими законов в третьих странах создают проблемы для американских граждан и/или американских компаний). Уже давно такие проблемы существуют для Дмитрия Фирташа, – напоминает Владимир Фесенко. – И смена президентов США никак на эти проблемы не повлияла. В прошлом году возникли проблемы в США для Игоря Коломойского и его бизнес-партнеров. Особо замечу, что в тот момент президентом США был Дональд Трамп, которому Коломойский через своих людей пытался оказывать политические услуги. Но на расследование в США это никак не повлияло. Это расследование продолжится и при президентстве Байдена".

Так что, подчеркивает эксперт, дело не фамилии президента США, а в соблюдении украинскими олигархами законов США. Как, впрочем, и законов других стран.

"Украина – на периферии американского внимания"

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает: "Надо понимать, что у Джозефа Байдена сейчас будет множество задач по сшиванию своей страны и восстановлению роли США в мире. Украина находится где-то на периферии американского внимания".

Поэтому, подчеркивает эксперт, будет продолжено то, что уже начато.

"То есть, США продолжат попытки экстрадировать Димитрия Фирташа, а также продолжится расследование по деяниям Игоря Коломойского на территории Штатов. Минимальные шансы существуют на то, что США в рамках противостояния с РФ заинтересуются международной деятельностью Виктора Медведчука", – считает Александр Кочетков.

Политтехнолог акцентирует, что новые расследования по украинским олигархам могут возникнуть только по инициативе украинской стороны.

"Но нынешняя власть такую инициативу, к сожалению, проявлять не стремится", – резюмирует Александр Кочетков.

Ранее "Комментарии" писали, что новоизбранная вице-президент США Камалла Харрис снялась для обложки журнала Vogue. Материал по мотивам беседы с яркой участницей политической кампании Джо Байдена уже опубликован на сайте издания.

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