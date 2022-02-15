Имущество российских миллиардеров: журналисты узнали, кто не успел скрыть яхты от санкций (ВИДЕО)

Роскошная яхта главы РФ Владимира Путина, примерно стоящая 100 миллионов и пришвартованная в морском порту города Гамбург, теперь эвакуирована от европейских санкций на российскую территорию. Журналисты проекта "Деньги" на телеканале 2+ 2 свой новый сюжет посвятили бесценному недвижимому имуществу, принадлежащему российским миллиардерам и топ-чиновникам, которые срочно должны были "спасать" его из опасной для них Европы.

Яхта Graceful стоит 87 миллионов евро (фото из открытых источников)

Современный пентхаус, двигающийся и швартующийся, при желании, где угодно, на морском побережье. 80-метровая яхта Graceful сейчас оценивается в 87 миллионов евро. Здесь есть все, о чем можно только мечтать. Бассейны, сауны, пуленепробиваемое стекло, бесчисленное количество обслуживающего персонала, лифты, персональный кабинет, принадлежащий таинственному VIP-владельцу и даже шумящий мини-водопад. На этой яхте отдыхает не какой-нибудь арабский шейх или миллиардер. Это собственность российского главы Владимира Путина.

У российского президента есть еще два таких роскошных судна, вся эта морская недвижимость стоит 150 миллионов долларов. Не хуже живут другие российские миллиардеры. В сюжете журналисты исследуют, что яхты "денежных мешков" России стоят больше всех новых военных кораблей этой страны.

До сих пор российским миллиардерам нравилось швартовать свои недешевые морские суда в европейских портах "загнивающего" Запада. Сейчас беспокоиться за роскошные яхты должна не только обслуга российского президента. Известно, что России грозят новые санкции, если российские войска отважатся с оружием ступить на украинскую территорию. В том же немецком Гамбурге пришвартовано морское круизное судно, принадлежащее одному из богатейших людей России Алишеру Усманову. Он – владелец едва ли не самой большой яхты в мире. Только ее длина - 156 метров . Судно стоит 600 миллионов долларов. На борту – как в современном гостиничном комплексе – огромный бассейн, дизельная электростанция, джакузи к услугам гостей миллиардера – несколько вертолетных площадок.

Круизное судно Усманова больше даже нового военного корабля — фрегат "Адмирал Горшков". При этом, оказывается, яхта не является самой большой из числа других яхт, владельцами которых являются другие российские миллиардеры.

Известный Роман Абрамович владеет самой большой яхтой среди россиян и третьей в мире по своим размерам. Длина Eclipse – рекордные 162 метра . Это судно обошлось этому "денежному мешку" в 400 миллионов евро. Сейчас оно швартуется в районе Доминиканы, но еще одна его яхта находится в Барселоне. На яхте есть площадка для вертолета, гараж для водного судна и многие другие, привычные для миллиардеров, удобства.

В той же испанской Барселоне швартуется 70-метровый водный пентхаус Galactica Supernova. Его владелец – российский миллиардер и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов. В европейских портах постоянно видят 85-метровую супер яхту руководителя "Роснефти" Игоря Сечина. Сейчас она путешествует неподалеку от Марселя.

Любит отдыхать на роскошных морских судах миллиардер Аркадий Ротенберг, являющийся спарринг-партнером Путина по дзюдо. Сейчас российский богач не может путешествовать в Италию, где арестованы его активы. Арест наложен и на две его яхты, швартовавшиеся неподалеку от портов Греции и Франции.

Еще один владелец супер-современной яхты – депутат Госдумы России от властной партии "Единая Россия" Андрей Скоч. Чиновнику принадлежит, по данным СМИ, 90-метровая яхта за 135 миллионов долларов. Она построена в 2013 году, сейчас судно видели в солнечном Дубае – там санкции ей не угрожают.

Миллиардеры России не жалеют сотен миллионов долларов для покупки новых яхт. Каждый год это еще 10% стоимости такого судна на их содержание. Но их не слишком интересуют счета за обслуживание. Санкции по поводу предстоящей российской агрессии могут оставить друзей Путина без комфорта и этих недешевых морских "игрушек", которые стоят миллионы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что из порта Гамбурга поспешно эвакуировали элитную яхту Путина за 87 миллионов евро.





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