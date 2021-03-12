Хуже Порошенко: что представители "ДНР" рассказали о Зеленском

Ситуация на Донбассе обостряется из-за ужесточившейся риторики нынешнего главы украинского государства Владимира Зеленского. Такого мнения придерживается представитель так называемой "ДНР" в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Алексей Никоноров. Представителя самопровозглашенной республики цитирует Depo.Донбасс, ссылаясь на его интервью пропагандистскому телеканалу РФ "Звезда".

Зеленский якобы возвращает риторику Порошенко по Донбассу. Фото из открытых источников

По словам Никонорова, Зеленский кардинально поменял свою политику по многим вопросам, в том числе и насчет военных действий на Востоке Украины.

" И то, за что раньше он критиковал Порошенко, по сути сейчас реализует сам, но реализует это уже в гораздо худшем формате ", — подчеркнул представитель так называемой "ДНР".

Помимо этого Никоноров считает, что в обострившейся за последнее время ситуации на Донбассе виновата именно украинская сторона. Как утверждает член ТКГ со стороны боевиков "ДНР", со стороны ВСУ участились обстрелы, а также провокации.

Никоноров связывает это сразу с двумя факторами. Во-первых, это смена руководства в США. По его мнению, нынешний президент Штатов Джозеф Байден был одним из организаторов Евромайдана и ныне "прикладывает руку" к военному противостоянию на Донбассе. Вторая причина эскалации конфликта — попытка Украины вернуть военные действия в повестку дня и отвлечь население от других внутренних проблем.

Дополнительно Алексей Никоноров раскритиковал позицию главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука. Причина — все в той же ужесточившейся риторике.

Члены украинского политикума пока на подобные заявления со стороны боевиков самопровозглашенной республики не отреагировали.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, стоит ли ожидать присоединения ОРДЛО к Российской Федерации.

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