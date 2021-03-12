logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.03.2021

BTC/USD

56376.67

ETH/USD

1769.95

LTC/USD

208.92

НБУ 12.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Хуже Порошенко: что представители "ДНР" рассказали о Зеленском
commentss НОВОСТИ Все новости

Хуже Порошенко: что представители "ДНР" рассказали о Зеленском

Зеленский якобы повторяет «ошибки» Порошенко, за которые раньше его же и критиковал

сегодня, 14:59
Автор:

Вечканова Елена

Ситуация на Донбассе обостряется из-за ужесточившейся риторики нынешнего главы украинского государства Владимира Зеленского. Такого мнения придерживается представитель так называемой "ДНР" в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Алексей Никоноров. Представителя самопровозглашенной республики цитирует Depo.Донбасс, ссылаясь на его интервью пропагандистскому телеканалу РФ "Звезда".

Хуже Порошенко: что представители "ДНР" рассказали о Зеленском

Зеленский якобы возвращает риторику Порошенко по Донбассу. Фото из открытых источников

По словам Никонорова, Зеленский кардинально поменял свою политику по многим вопросам, в том числе и насчет военных действий на Востоке Украины.

"И то, за что раньше он критиковал Порошенко, по сути сейчас реализует сам, но реализует это уже в гораздо худшем формате", — подчеркнул представитель так называемой "ДНР".

Помимо этого Никоноров считает, что в обострившейся за последнее время ситуации на Донбассе виновата именно украинская сторона. Как утверждает член ТКГ со стороны боевиков "ДНР", со стороны ВСУ участились обстрелы, а также провокации.

Никоноров связывает это сразу с двумя факторами. Во-первых, это смена руководства в США. По его мнению, нынешний президент Штатов Джозеф Байден был одним из организаторов Евромайдана и ныне "прикладывает руку" к военному противостоянию на Донбассе. Вторая причина эскалации конфликта — попытка Украины вернуть военные действия в повестку дня и отвлечь население от других внутренних проблем.

Дополнительно Алексей Никоноров раскритиковал позицию главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука. Причина — все в той же ужесточившейся риторике.

Члены украинского политикума пока на подобные заявления со стороны боевиков самопровозглашенной республики не отреагировали.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, стоит ли ожидать присоединения ОРДЛО к Российской Федерации.

Также на портале можно узнать, ожидается ли, по мнению члена правительства, полноценное наступление РФ на Украину.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dn.depo.ua/rus/dn/v-dnr-kazhut-shcho-zelenskiy-pereplyunuv-poroshenka-po-zhorstkosti-u-pitanni-donbasu-202103111295119
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ