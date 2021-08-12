«Худшее, что может произойти»: Сергей Таран рассказал, в чем опасность визита Меркель в Украину

Будет настоящей трагедией для государства, если под давлением Германии украинская власть согласится на экономические компенсаторы взамен запуска "Северного потока-2". Как передает издание "Комментарии", такими опасениями в преддверии визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Украину поделился на своем ютуб-канале политолог Сергей Таран.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: Фокус

Политолог отметил, накануне вояжа президента Украины Владимира Зеленского в США в Украину прилетит канцлер ФРГ Ангела Меркель. Вероятно, летит Меркель в Киев убеждать Зеленского, что в "Северном потоке-2" ничего страшного нет и, что, если Украина от запуска "Северного потока-2", если и не выиграет, то уж точно не проиграет. Очевидно, что результаты этой встречи будут представлены и Джо Байдену. Меркель очень хочет, чтобы перед визитом в Белый Дом Зеленский согласился с позицией Берлина, что с "Северным потоком-2" все хорошо. По мнению политолога, Украина должна стойко стоять на своем, что взамен на запуск "Северного потока-2" мы должны получить ПДЧ по членству в НАТО или готовность получать летальное оружие или еще какие-то важные перспективы по членству в ЕС и НАТО. Могут быть и другие компенсаторы, например, участие западного бизнеса в модернизации украинской ГТС, это будет гарантия того, что прокачка газа через нашу ГТС будет продолжаться.

Сергей Таран подчеркнул, худшее, что может произойти, это если под давлением Меркель Украина согласится на экономические компенсаторы запуска "Северного потока-2". Это означает, что Украина готова продать свою безопасность за деньги. Поэтому главный и единственный вопрос, который должна ставить Украина – это четкие гарантии безопасности, в частности, получение ПДЧ по вступлению в НАТО и четкая европерспектива с конкретными датами.

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