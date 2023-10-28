ХАМАС сделал Израилю срочное предложение

Спустя сутки с момента начала наземной операции ЦАХАЛ в Газе лидер ХАМАС Яхья Синвар согласился освободить 230 израильских заложников в обмен на передачу боевикам всех палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах. Об этом сообщают "Комментарии".

Израиль начал наземную операцию в секторе Газа

"Мы готовы заключить сделку по обмену, которая включает в себя освобождение всех палестинских узников у оккупации в обмен на освобождение всех пленников, находящихся у Сопротивления. Призываю подготовить списки с именами наших узников и узниц, готовясь к следующему этапу", — цитирует боевика израильское издание "Гаарец".

Напомним, что Израиль наносил авиаудары по территории сектора Газа в ответ на атаку 7 октября, с момента вторжения ХАМАС. Наземная операция откладывалась для возможного обмена заложников. Когда тайные переговоры в Катаре не увенчались успехом, военный кабинет Израиля единогласно дал старт наземной операции.

Против проведения наземной операции высказались большинство арабских стран, Турция, Россия, Китай и Иран. Основные опасения связаны с вероятными большими жертвами среди мирного населения, которое, не смотря на предостережения Израиля, не покинуло сектор Газа. По разным оценкам, здесь проживает от двух до 2,5 миллиона палестинцев. Покинуть сектор они могут только в Египет. Но последний не впускает их на свою территорию, поскольку опасается проникновения вместе с гражданским населением террористов.

Тем временем, Маск высказался относительно Газы. Доступ к Starlink предоставят избирательно, пообещал самый богатый человек на планете.

Израиль ответил на выпады Эрдогана. Президент Турции назвал Израиль "военным преступником", а его ответную операцию в Газе против ХАМАС "резней".

Нетаньяху заявил о начале "второй войны за независимость". Премьер Израиля подтвердил начало наземной операции в Газе.



