Израиль ответил на выпады Эрдогана

Израиль отзывает своих дипломатов из Турции для переоценки двусторонних отношений в свете последних заявлений турецкого политического руководства, в частности президента страны Эрдогана. Об этом, как сообщают "Комментарии", объявил глава израильского МИД Эли Коэн.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн

"Учитывая серьезные поступающие из Турции заявления, я приказал вернуть оттуда дипломатических представителей, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией", – говорится в сообщении министра в социальной сети Х.

Напомним, что президент Турции Эрдоган уже после нападения ХАМАС на Израиль назвал эту организацию "освободительной группой" и "моджахедами", отвергнув определение "террористы". После вчерашней активизации военных усилий Израиля, которые некоторые назвали началом наземной операции в секторе Газа, президент Турции призвал своих сограждан прийти на "Великий палестинский митинг". Во время его проведения в стамбульском аэропорту имени Ататюрка Эрдоган назвал Израиль "военным преступником".

"Израиль, как ты оказался тут? Как ты сюда попал? Ты — оккупант. Ты группировка, а не государство. Запад вам должен, но Турция вам не должна", — среди прочего заявил Эрдоган. — "Те, кто проливал "крокодиловы слезы" по мирным жителям, убитым вчера в российско-украинской войне, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа".

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