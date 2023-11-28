ХАМАС принял решение относительно Илона Маска

Во вторник, 28 ноября, высокопоставленный представитель террористической группировки ХАМАС Усама Хамдан заявил, что приглашает миллиардера Илона Маска посетить сектор Газа. Об этом, как сообщают "Комментарии", пишет "The Jerusalem Post".

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По словам лидера ХАМАС, Маск должен увидеть "масштабы разрушений", в результате боевых действий в анклаве.

"Если бы израильские пленники не оказались в руках "сопротивления", Израиль никогда бы не освободил палестинских женщин и детей, содержащихся в их тюрьмах. Свидетельства освобожденных палестинских заключенных показывают, насколько варварской является оккупация. Если бы у нас не было палестинских заключенных в израильских тюрьмах, нам не пришлось бы держать израильских пленников", — заявил Хамдан.

Ранее в ответ на комментарий Илона Маска, который многие посчитали антисемитским, ведущие рекламодатели сети Х отказались от сотрудничества с Илоном Маском. В ответ он сделал заявление, что в бывшем Твиттере будут банить за радикальный лозунг "Свободу Палестине от реки до моря", что подразумевает создание не двух государств (еврейского и арабского) в Палестине, а только одного — арабского и уничтожение Израиля. Также Илон Маск приехал в Израиль, где в сопровождении премьер-министра Биньямина Нетаньяху посетил кибуц Кфар-Аза, где ХАМАС совершил резню мирного населения. После этого Маск заявил, что у Израиля нет альтернативы, как только уничтожить ХАМАС. Последний 7 октября убил 1400 преимущественно мирных израильтян, а также похитил 240 человек, которых увел в сектор Газа.

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