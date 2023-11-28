logo

BTC/USD

38123.65

ETH/USD

2060.83

LTC/USD

69.79

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Президент американского государства намерен принять иудаизм
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент американского государства намерен принять иудаизм

В Аргентине живет самая многочисленная еврейская община в Латинской Америке

сегодня, 20:19
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Избранный президентом Аргентины Хавьер Милей намерен перейти в иудаизм, в субботу он принял участие в еврейской церемонии в Буэнос-Айресе, где получил благословение от раввина. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает Bloomberg со ссылкой на одного из представителей политика.

Президент американского государства намерен принять иудаизм

Хавьер Милей

Новоизбранный президент известен своими правыми взглядами, а также безоговорочной поддержкой Израиля. Хавьер Милей уже пообещал, что перенесет посольство Аргентины из Тель-Авива в Иерусалим, а при визите в США первым делом посетил могилу иудейского авторитета ребе Менахем-Мендл Шнеерсона. Сам Милей назвал эту поездку "духовным визитом".


Позиция новоизбранного главы Аргентины контрастирует с политикой других латиноамериканских стран, большинством из которых руководят левые. Так, президент Бразилии критикует Израиль за чрезмерное, по его мнению, применение силы в Газе, а Боливия и вовсе разорвала дипломатические отношения с еврейским государством из-за многочисленных палестинских жертв в секторе Газа.

Напомним, что в Аргентине проживает 220 тысяч евреев, что является самой многочисленной еврейской диаспорой в Латинской Америке. Среди 240 заложников, которых во время атаки на Израиль 7 октября ХАМАС взял в заложники, был 21 гражданин Аргентины.

Тем временем, Финляндия полностью закроет границу с РФ: названа причина. Финляндия временно полностью перекроет границу с Россией.

Рашисты заявили претензии на Херсон. Оккупационный "губернатор" Херсонщины рассказал о своем разговоре с Путиным.

А  Путин в своей большой речи о "русском мире" вспомнил Молотова и Сталина.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!