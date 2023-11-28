Президент американского государства намерен принять иудаизм

Избранный президентом Аргентины Хавьер Милей намерен перейти в иудаизм, в субботу он принял участие в еврейской церемонии в Буэнос-Айресе, где получил благословение от раввина. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает Bloomberg со ссылкой на одного из представителей политика.

Хавьер Милей

Новоизбранный президент известен своими правыми взглядами, а также безоговорочной поддержкой Израиля. Хавьер Милей уже пообещал, что перенесет посольство Аргентины из Тель-Авива в Иерусалим, а при визите в США первым делом посетил могилу иудейского авторитета ребе Менахем-Мендл Шнеерсона. Сам Милей назвал эту поездку "духовным визитом".

Позиция новоизбранного главы Аргентины контрастирует с политикой других латиноамериканских стран, большинством из которых руководят левые. Так, президент Бразилии критикует Израиль за чрезмерное, по его мнению, применение силы в Газе, а Боливия и вовсе разорвала дипломатические отношения с еврейским государством из-за многочисленных палестинских жертв в секторе Газа.

Напомним, что в Аргентине проживает 220 тысяч евреев, что является самой многочисленной еврейской диаспорой в Латинской Америке. Среди 240 заложников, которых во время атаки на Израиль 7 октября ХАМАС взял в заложники, был 21 гражданин Аргентины.

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